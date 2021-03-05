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البابا فرنسيس: العراقيون مطالبون بإنهاء خلافاتهم من أجل التعايش

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:31 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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البهي عمرو
قال البابا فرنسيس، إن التعايش الأخوي يحتاج لـ حوار صادق، واحترم والتزام القانون.

وأضاف البابا فرنسيس خلال كلمته خلال جلسة المباحثات الثنائية مع الرئيس العراقي، برهم صالح، إنه لابد من الأتحاد لمواجهة أى مشكلة تواجه المجتمع.

وأوضح أن التضامن يساعدنا على رؤية الأخر، فعلينا أن نتذكر من فقدناهم بسبب الأعمال الإرهابية، ومن يبحثون عن الأمن، ومن يبحثون عن فرصة عمل.

وأشار إلى أن العراقيون مطالبون بإنهاء خلافاتهم من أجل التعايش.

أفصح الموقع الرسمي لدولة الفاتيكان عن التفاصيـل الخاصة برحلـة البابا فرنسيس الى العراق ، التي تبدأ رسميًا اليوم الجمعـة .

ويرافق البابا،على متن الطائرة التي يتكون طاقمها من ثلاثة طيارين وثماني مضيفات، إضافة إلى الوفد البابوي،ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية.

ورحلة البابا هذا اليوم برقم 180 للزيارات البابوية الخارجية على متن طائرة تابعـة لشركة اليتاليا، التي بدأت في عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس إلى الأراضي المقدسة في فلسطين آنذاك .

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