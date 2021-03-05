ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

السفير المصري بتونس يرحب ببعثة الزمالك قبل مواجهة الترجي

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:06 م
إيهاب فهمي السفير
إيهاب فهمي السفير المصري في تونس
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص إيهاب فهمي السفير المصري في تونس، على الترحيب ببعثة نادي الزمالك، المتواجدة حاليا في رادس استعدادا لخوض مباراة الترجي.

وقال السفير في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي: "نرحب ببعثة الزمالك في منزلي، فهو بيت كل المصريين وليس بيتي، ونتمنى لهم إقامة موفقة، وتقديم مباراة قوية أمام الترجي تليق باسم وحجم الناديين".

وأضاف السفير: "الشعب التونسي محب للكرة بطبيعته ومحب لمصر، وأتمنى أن تترك المباراة أثرا إيجابيا بين الشعبين".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع الترجي التونسي، المقرر لها غدا السبت، على ستاد رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تاريخ المواجهات.. الترجي التونسي فريسة للزمالك بدوري أبطال أفريقيا

لاعب الترجي السابق: مباراة الزمالك خارج التوقعات.. وهدفنا الحصول على دوري الأبطال

الزمالك يخوض مرانه الأول في تونس استعدادا لمواجهة الترجي

كواليس جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين قبل مواجهة الترجي

ترشيحاتنا

تفاصيل صدام الــ3 دقائق بين موسيماني وكهربا .. وموقف اللاعب من البقاء بالأهلي

الشيك بدون رصيد.. شروط إقامة الدعوى وصلاحيته والعقوبات الواردة بشأنه

الحرارة تصل لـ 30 درجة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها

تركيب 134 ماكينة ATM بقرى الفيوم

خطيب المسجد الحرام: وصية الله للخلق أجمعين 6 حروف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فوق الركبة .. ريهام أيمن تثير الجدل بأنوثتها

جمبسوت جرئ.. عبير صبرى تنشر صورة جديدة برفقة زوجها

توب مكشوف البطن.. جوهرة تثير الجدل بأنوثتها