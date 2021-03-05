ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خطيب المسجد النبوي: الأمن نعمة عظمى يغفل عنها أكثر الناس ولا يقومون بشكرها

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:52 م
خطيب المسجد النبوي:
خطيب المسجد النبوي: الأمن نعمة عظمى يغفل عنها أكثر الناس
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي،  إمام وخطيب المسجد النبوي، أن أعظم النعم هي الإيمان والتقوى واليقين ثم القرآن والعافية، منوهًا بأن نعمة الأمن نعمة عظمى يغفل عنها أكثر الناس، ولا يقومون بشكرها، ولا يتفكّرون في منافعها.

واستشهد «الحذيفي» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، بما رواه الترمذي، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : سلوا الله العفو والعافية فإن أحدكم لم يعظ بعد اليقين خيرًا من العافية، مشيرًا إلى أنه لا يحرص الأكثر من الناس على حفظ أسباب هذه النعمة من العمل بالطاعات ومجانبة المحرمات ، فهي بهجة الحياة.

وتابع: كما أنها وحارس ما يخاف عليه الإنسان من الحرمات والمصالح، والمنافع والآمال، فالأمن أخو الإسلام وقرينه، وصاحب الإسلام في كل زمان ومكان، فحيثما حلّ الإسلام صحبه الأمن ولزمه، لافتًا إلى أن الأمن الذي يحبّه الله ويرضاه وشرّعه لنا هو الأمن على الدين، فلا يفتن مسلم في دينه ولا يغيّره.

وأضاف: والأمن على الدماء فلا يعتدى عليها ولا تسفك وتضيع، والأمن على العقول من المسكرات والمخدرات ومسببات الأمراض، والأمن على الحرمات والأعراض فلا تنتهك ويعبث بها المفسدون والمجرمون، والأمن على الأموال فلا يعتدى عليها وتسلّط عليها أحد، والأمن كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو حارس الدين وحماية المجتمع من الشرور.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خطيب المسجد النبوي: هذا الخلق يحفظ النعم ويديم فضل الله

خطيب المسجد النبوي: المصائب والكوارث عبرة للناس ليتفكروا من أي أبواب الذنوب أتوا

خطبتا المسجدين الحرام والنبوي تحذران من الفراغ والتفريط في الوقت.. المصائب والنوازل والكوارث العامة تثاب عليها أمة الإسلام بالصبر والاحتساب

خطيب المسجد النبوي: انتبهوا مما حذركم النبي فالفتن كثيرة كموج البحر.. فيديو

لتأمن في الآخرة.. خطيب المسجد النبوي يوصي بالتعوذ من هذه الفتنة بعد كل صلاة

مهلكة.. خطيب المسجد الحرام يحذر من 7 أفعال شائعة في زمن البلاء

ترشيحاتنا

توب مكشوف البطن.. جوهرة تثير الجدل بأنوثتها

مصطفى شعبان يتصدر تويتر بعد إعلانه شخصيته في مسلسل ملوك الجدعنة ومغردون .. المركز الأول اتحجز

تكدس سائقى التوك توك يثير غضب سكان شارع الرصافة فى الإسكندرية

تطورات الحالة الصحية لـ رضا عبدالعال

بشرى.. رفع الحظر عن تصدير البطاطس المصرية إلى السوق الروسية

تطورات حادث مقتل مصري وإصابة ابن خاله فى السعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ مصابي كورونا .. الطريقة المناسبة لتطهير المنزل والمنظفات الصحيحة

بإطلالة جريئة.. ميار الغيطي تثير الجدل من المالديف

بدون ماكياج .. ديانا حداد تتألق بالكاجوال داخل سيارتها