رئيس الزمالك يوجه رسالة شكر لـ سفير مصر في تونس

وجه اللواء مستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، الشكر إلى إيهاب فهمي سفير مصر في تونس.





وقال رئيس الزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، إن السفير المصري لم يترك البعثة، منذ أن وصلت إلى تونس، وهو متابع جيد للرياضة وداعم لكل الأندية التي تصل تونس.





ومن جانبه وجه إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية، الشكر لمسؤولي نادي الترجي التونسي على حسن الاستقبال وتوفير كل طلبات الزمالك، متمنيا إقامة مباراة قوية تليق باسم الناديين، وأن يكون التوفيق حليف الفريق.





وأوضح طارق حشيش المدير المالي، أنه يشعر وكأنه في بلده، في ظل دعم السفير وتواجده مع البعثة في كل مكان، موجها الشكر للنادي التونسي على توفير سبل الراحة لبعثة النادي.



