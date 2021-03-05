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محافظات

من مظهر جمالي لمقلب عشوائي.. القصة الكاملة لتلوث ترعة العزيزية بالبدرشين بعد تبطينها

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:02 م
القصة الكاملة لتلوث
القصة الكاملة لتلوث ترعة العزيزية بالبدرشين بعد تبطينها
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محمد الصاحى
شهدت منطقة العزيزية التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة واقعة غريبة، بقيام المواطنين بإلقاء المخلفات بترعة سقارة البحرية، والتي غطتها المخلفات والقمامة، بعد انتهاء وزارة الري والموارد المائية من تبطينها خلال الأسابيع الماضية.

بداية الواقعة كانت بانتشار صور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يعبر فيها الكثيرون من المتفاعلين غضبهم واستيائهم، من الحالة العشوائية التي وصلت إليها ترعة سقارة البحرية بعد فترة قصيرة من تبطينها ضمن المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف.

وفور انتشار الصور وغضب المواطنين منها، عملت وزارة الري ممثلة في حفارات وقلابات الإدارة العامة لري الجيزة، لتطهيرها من القمامة، ورفع تلك المخلفات، وإعادة المظهر الجمالي للترعة السلام كانت عليه.


وناشدت وزارة الموارد المائية والري الأهالي بعدم إلقاء القمامة في الترع حتى لا تتسبب نواتج القمامة في انسداد المجرى المائي وإعاقة حركة سير المياه.

ولمنع تكرار تلك الواقعة، أكدت مديرية الري بالجيزة أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة من أجل إنفاذ القانون بتوقيع عقوبة القاء القمامة في الترع، وتصل فيها الغرامة إلى 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة.

من جانبهم أعرب أهالي قرية العزيزية بالجيزة عن استيائهم مما حدث من بغض المواطنين والقائهم القمامة في الترعة التي تم تبطينها وتشويه مظهرها الحضاري، معتبرين أن قلة محدودة هي التي ألقت تلك المخلفات وشوهت المظهر العام.
من مظهر جمالي لمقلب عشوائي.. القصة الكاملة لتلوث ترعة العزيزية بالبدرشين بعد تبطينها
من مظهر جمالي لمقلب عشوائي.. القصة الكاملة لتلوث ترعة العزيزية بالبدرشين بعد تبطينها
من مظهر جمالي لمقلب عشوائي.. القصة الكاملة لتلوث ترعة العزيزية بالبدرشين بعد تبطينها
من مظهر جمالي لمقلب عشوائي.. القصة الكاملة لتلوث ترعة العزيزية بالبدرشين بعد تبطينها
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