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محافظات

خلال لقائه بأئمة قنا.. جمعة يناقش دور الأوقاف في مشروع تطوير الريف المصري

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:06 م
جمعه يناقش دور الأوقاف
جمعه يناقش دور الأوقاف في مشروع تطوير الريف المصري
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يوسف رجب

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعا مع قيادات الدعوة والأئمة بمديرية أوقاف قنا، بالقاعة الزجاجية بكورنيش مدينة قنا، لمناقشة دور وزارة الأوقاف في المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمحافظة قنا والتزام المساجد بالمحافظة بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.


جاء ذلك بحضور جابر طايع، وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني، والشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، و رؤساء قطاع المساجد والمتابعة ومديري الإدارات والمفتشين بمديرية أوقاف قنا.


وأكد وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية تعطى أهمية كبيرة لبناء الإنسان خاصة في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بمستوي معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة لهم.


وأضاف جمعة أن وزارة الأوقاف في إطار هذا المشروع القومي سوف تقوم بتطوير ورفع كفاءة المساجد في جميع قري محافظة قنا التي يشملها المشروع إحلالا أو تجديدًا أو صيانة أو فرشًا أو رفع كفاءة ، وأكد أن الوزارة ستعمل بكل طاقتها وإمكاناتها على ألا تكون هناك أى قوائم انتظار فى إحلال أو تجديد أو فرش المساجد فى أى من هذه القرى و توابعها.


وأوضح  وزير الأوقاف، أنه تم افتتاح ما يزيد عن ٩٥٠ مسجدا على مستوى الجمهورية منها ٩٠٠ مسجد إحلال وتجديد منها ٢١٠ مساجد قامت وزارة الأوقاف بتنفيذ أعمال الاحلال والتجديد والفرش بها فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى وفى إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد على مستوى الجمهورية.


و شدد جمعة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي ونظافة المساجد، فالقضية قضية ايمانيه وهي الحفاظ علي صحة وحياة المسلمين وهو ما حثنا عليه ديننا الحنيف.


أكد وزير الأوقاف، على أهمية التوعية المستمرة للمصلين لبقاء المساجد مفتوحة من خلال الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية وتنبيه المصلين على حرمة أذى النفس أو أذى الخلق وأن المسلم الحقيقي لا يمكن أن يكون سببًا في أذى نفسه أو أذى غيره ، وذكر أنه من كان يحب بيوت الله عز وجل فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية.


وطالب وزير الأوقاف، الأئمة بضرورة أن تكون المساجد نموذجًا يحتذي به من خلال النظافة والتعقيم المستمر واتخاذ إجراءات مشددة تجاه أي مسئول أو أي من العاملين بالمساجد يقصر في أداء واجبه تجاه الالتزام بهذه الإجراءات.


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خلال لقائه بأئمة قنا.. جمعة يناقش دور الأوقاف في مشروع تطوير الريف المصري
خلال لقائه بأئمة قنا.. جمعة يناقش دور الأوقاف في مشروع تطوير الريف المصري
خلال لقائه بأئمة قنا.. جمعة يناقش دور الأوقاف في مشروع تطوير الريف المصري
خلال لقائه بأئمة قنا.. جمعة يناقش دور الأوقاف في مشروع تطوير الريف المصري
خلال لقائه بأئمة قنا.. جمعة يناقش دور الأوقاف في مشروع تطوير الريف المصري
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