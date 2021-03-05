عيد قنا القومي.. مراجع فرنسية تكشف بطولات المقاومة الشعبية فى معركة البارود| فيديو

رغم مرور أكثر من قرنين من الزمان على معركة البارود بمحافظة قنا، لم يمح آثار الهزيمة الساحقة التى لاقتها الحملة الفرنسية على أيدى المقاومة الشعبية لأبناء قنا، والتى سطرتها المراجع التاريخية فى 3 مارس 1799 لتصبح فيما بعد عيدًا قوميًا للمحافظة، يسجل بفخر واعتزاز بسالة وشجاعة أبناء قنا فى مقاومة قنابل وبارود أسطول الحملة الفرنسية بالشوم والعصى البسيطة.. ومع حلول الثالث من مارس كل عام، تظهر للنور مراجع ووثائق تتحدث عن الملحمة الشعبية لأبناء قفط في مواجهة الحملة الفرنسية، مع مطالبات لا تتوقف بتفعيل اللجنة المكلفة بالبحث عن الآثار الغارقة، أو عمل متحف مجسمات يجسد الأدوات والأسلحة البدائية المستخدمة في مواجهة اسطول بمعدات قتالية حديثة في وقتها.





وكشف الباحث التاريخى أحمد الجارد، تفاصيل جديدة عن هزيمة الحملة الفرنسية بصعيد مصر، بعد عدة معارك ضارية تعرضت لها 12 سفينة حربية فى نهر النيل خلال حملتهم للقضاء على تمرد المماليك بجنوب البلاد، حتى تستتب للحملة الفرنسية أمورها فى مصر، إلا أن المقاومة التى لاقتها الحملة من أبناء قنا كان نذير شؤم على الإمبراطورية الفرنسية بأكملها وليس الحملة فحسب.





وأبرز التفاصيل الجديدة التى تطرق إليها الباحث أحمد الجارد، من خلال مراجع ووثائق فرنسية، تناولت ذلك، أن المعارك التى دارت فى نهر النيل بمحافظة قنا، كانت فى شهر رمضان المعظم الموافق 1213 هجرية، والتى تكبدت فيها الحملة الفرنسية خسائر فادحة، على رأسها السفينة "ايتاليا" الخاصة بـ نابليون بونابرت.





وقال الجارد، إن المعارك التى دارت على أرض محافظة قنا، كان للمجاهدين القادمين من الحجاز والمغرب العربى، دور كبير فى توحيد صفوف المقاومة والتصدى ببسالة وصمود للحملة الفرنسية، حيث جاء المجاهدون عبر ميناء ينبع وجده، إلى ميناء القصير ثم إلى قنا، وبلغ عدهم وقتها ما يقارب 5 آلاف مجاهد، خاضوا مع الأهالى الصامدين ضد الحملة الفرنسية حوالى 6 معارك، مشيرًا إلى أن الشيخ محمد الجيلانى الهاشمى، و الشريف حسن من أشراف ينبع، كانا من أبرز المجاهدين الذين قادوا المعارك ضد الفرنسيين فى قنا، فيما تمكن جنود الحملة الفرنسية خلال معركة أبنود من القبض على 3 من المجاهدين التونسيين.





وأوضح الباحث، أما 3 مارس الذى شهد المعركة الأهم فى كل المعارك التى خاضها القنائيون ضد الحملة الفرنسية، قادها أيضًا الشيخ الجيلانى والشريف حسن، وتمكن المجاهدين البالغ عددهم 10 آلاف مجاهد، من إغراق سفن الأسطول الفرنسى الذى يضم 12 سفينة، تقودها سفينة القيادة ايتاليا، فى 26 رمضان 1213هجرية الموافق 3 مارس 1799 ميلادية، مضيفًًا أن الكتابات والمراجع الفرنسية وثقت معاناة الجنود الفرنسيين في المعارك التي خاضوها بقنا، وتحدثت بمزيد من الإعجاب والرعب، عن بسالة المجاهدين في مواجهة سفن الأسطول الفرنسي، رغم أنهم كانوا يلاقون الموت خلال تصديهم لهذه المعدات الضخمة.





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