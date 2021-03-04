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محافظات

صحة قنا تبدأ استقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي لقاح كورونا.. شاهد

الخميس 04/مارس/2021 - 01:29 م
استقبال كبار السن
استقبال كبار السن و أصحاب الامراض المزمنة لتلقي لقاح كورونا
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يوسف رجب

بدأ مركز صحة الأسرة بمدينة قنا، استقبال المواطنين المسجلين عبر موقع وزارة الصحة، للحصول علي التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل مديرية الصحة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمواجهة  فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.


فتح المركز أبوابه في تمام الساعة الثامنة صباحا، و يستمر حتي الساعة الثامنة مساء لاستقبال كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة، و بحضور قيادات مديرية الصحة لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات تواجه منظومة العمل.


وأشرف الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، علي عمليات دخول وتطعيم المواطنين بمقر مركز صحة الأسرة، مع تذليل أي عقبات تواجه المواطنين خلال عمليات التطعيم.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلي أنه تم عمل الإستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين واتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان صحة المواطنين، مع تخصيص أماكن لانتظار المواطنين خارج المركز لمنع أي حالات تكدس أو تزاحم.


و أكد تاوضروس، توافر معايير الجودة و سياسات مكافحة العدوي، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الصحة منذ عدة أيام بفتح موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا المستجد.


وحث تاوضروس، المواطنين علي التسجيل علي موقع الوزارة الخاص بتطعيم المواطنين، موضحا أن الموقع يقوم بفرز المواطنين المسجلين علي حسب حالتهم الصحية.


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صحة قنا تبدأ استقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي لقاح كورونا.. شاهد
صحة قنا تبدأ استقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي لقاح كورونا.. شاهد
صحة قنا تبدأ استقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي لقاح كورونا.. شاهد
صحة قنا تبدأ استقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي لقاح كورونا.. شاهد
صحة قنا تبدأ استقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي لقاح كورونا.. شاهد
صحة قنا تبدأ استقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي لقاح كورونا.. شاهد
صحة قنا تبدأ استقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي لقاح كورونا.. شاهد
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