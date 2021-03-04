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محافظات

تسليم 432 وحدة إسكان اجتماعى بعمارات «هـو 1» في قنا.. الأحد المقبل

الخميس 04/مارس/2021 - 03:50 م
اسكان
اسكان
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأنه سوف يتم تسليم ٤٣٢ وحدة إسكان إجتماعى بعمارات " هـو ١ " بمدينة نجع حمادى، البالغ عددها ١٨ عمارة الأحد المقبل الموافق ٧ مارس ٢٠٢١ فى تمام الساعة ١٢ ظهرًا.


و طالب محافظ قنا، المواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الإجتماعى ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية و ارتداء الكمامات للحفاظ على الصحة و السلامة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


و أوضحت المهندسة ابتسام صموئيل، مدير مديرية الإسكان بقنا، بأن تسليم الوحدات السكنية سوف يتم بموقع عمارات الإسكان الإجتماعى.


و أضافت صموئيل، بأنه عند التسليم يجب أن يحضر صاحب الشقة بنفسة فقط لعدم التزاحم مع إحضار العقد الأصلي و أصل وصورة إيصال المياه والكهرباء.


يذكر أن محافظة قنا سلمت آلاف الوحدات السكنية علي مدار العام الماضي وسط إجراءات احترازية مشددة، للحد من في فرص لانتقال فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

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