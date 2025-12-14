قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصاعد حالات التخلف عن سداد قروض الطلاب في أمريكا إلى 9 ملايين مقترض
اليوم.. مباراة منتخبي مصر واليابان للناشئين وديا
انطلاق مسابقة كأس الأزهر للتعليم عبر مبادرة «معًا نتعلّم» .. الثلاثاء المقبل
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الكحة في الشتاء.. تعرّف عليها
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد «ألافيس» في الدوري الإسباني
أمن الغربية يحرر 111مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
كأس عاصمة مصر.. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا
ميزات احترافية جديدة تطلقها أوبو في هواتفها.. تعرف عليها
توروب يكشف ملامح مشروعه مع الأهلي : دعم الشباب أولًا.. ولا مكان للاعب لا يدافع.. والبطولات هدف لا يقبل النقاش
اكتشافات أثرية جديدة تعزز مكانة مصر على خريطة الحضارة العالمية.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسابقة أيام قرطاج السينمائية.. أفلام عربية مستهلكة للعرض في تونس

محمد نبيل

انطلقت قبل ساعات الدورة الـ 36 من أيام قرطاج السينمائية، ويشارك بها أكثر من 160 فيلمًا تعرض على 14 شاشة، منها 96 فيلمًا روائيًا و69 فيلمًا قصيرًا تمثل 23 دولة، 54 منها تنافس في المسابقات الرسمية (14 فيلمًا روائيًا طويلًا و12 فيلمًا وثائقيًا طويلًا و16 قصيرًا و12 فيلمًا في قرطاج للسينما الواعدة).

تحضر السينما التونسية من خلال 46 فيلمًا منها 23 فيلمًا طويلًا و23 فيلمًا قصيرًا، فيما لم تسجل المسابقة الدولية حضورا لأي عرض عربي أول لأفلام تونس ومصر والجزائر وغيرها من دول المنطقة.
 


وتضم المسابقة هذا العام أربعة عشر فيلما، من نيجيريا "ظل أبي" من إخراج أكينولا ديفيز، "ملكة القطن" من إخراج سوزانا ميرغني من السودان، "إركالا حلم كلكامش" من إخراج محمد جبارة الدرّاجي من العراق ،"ديا “ من إخراج أشيل رونايمو من تشاد.

فيلم ”هجرة “ من إخراج شهد أمين من المملكة العربية السعودية، ”كولونيا" من إخراج محمد صيام من مصر، "غرق" من إخراج زين دريعي من الأردن، "رُقية" من إخراج يانيس كوسيم من الجزائر، "كاتانغا رقصة العقارب" من إخراج داني كوياتي من بوركينا فاسو.

فيلم "القصص" من إخراج أبو بكر شوقي من مصر، "كان يا مكان في غزة" من إخراج عرب وطرزان ناصر من فلسطين.

بالإضافة إلى 3 أفلام تونسية وهي "سماء بلا أرض" من إخراج أريج السحيري، "صوت هند رجب" من إخراج كوثر بن هنية، "وين يأخذنا الريح" من إخراج آمال قلاتي.

وتترأس السيناريست مريم ناعوم مسابقة "العمل الأول" جائزة الطاهر شريعة، وتضم عضوية هذه اللجنة المخرج البوركيني سلام زامباليغري والمخرج والمنتج التونسي إبراهيم لطيف.

المشاركة المصرية في المهرجان التونسي العريق تضم أيضا الفيلم المصري "مواقع فيلم عائلي" للمخرجة فيولا شفيق والذي يتساءل عن السيرة الذاتية، وكيف تصبح الأفلام العائلية المنتجة في الاستوديوهات مواقع ذاكرة حميمة تشكل الهويات العابرة للحدود الوطنية والتغير الاجتماعي والسياسي

تونس قرطاج أيام قرطاج السينمائية

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الطماطم

بسبب السوسة .. تحذير رسمى من أزمة فى محصول الطماطم خلال أسابيع

تغيرات جديدة.. أسعار سبائك الذهب في مصر وفق آخر تحديث

تغيرات جديدة .. أسعار سبائك الذهب بمصر في آخر تحديث

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

جانب من الحلقة

ناقد: حماية التراث المصري معركة هوية لا تقبل التفريط

صورة ارشيفية

صادرات مصر الزراعية تسجل 8.8 مليون طن في 2025 وفتح أسواق جديدة

فيلم الست

لميس الحديدي تشيد بفيلم الست : أداء منى زكي مميز

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

