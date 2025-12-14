مسابقة أيام قرطاج السينمائية.. أفلام عربية مستهلكة للعرض في تونس

انطلقت قبل ساعات الدورة الـ 36 من أيام قرطاج السينمائية، ويشارك بها أكثر من 160 فيلمًا تعرض على 14 شاشة، منها 96 فيلمًا روائيًا و69 فيلمًا قصيرًا تمثل 23 دولة، 54 منها تنافس في المسابقات الرسمية (14 فيلمًا روائيًا طويلًا و12 فيلمًا وثائقيًا طويلًا و16 قصيرًا و12 فيلمًا في قرطاج للسينما الواعدة).



تحضر السينما التونسية من خلال 46 فيلمًا منها 23 فيلمًا طويلًا و23 فيلمًا قصيرًا، فيما لم تسجل المسابقة الدولية حضورا لأي عرض عربي أول لأفلام تونس ومصر والجزائر وغيرها من دول المنطقة.





وتضم المسابقة هذا العام أربعة عشر فيلما، من نيجيريا "ظل أبي" من إخراج أكينولا ديفيز، "ملكة القطن" من إخراج سوزانا ميرغني من السودان، "إركالا حلم كلكامش" من إخراج محمد جبارة الدرّاجي من العراق ،"ديا “ من إخراج أشيل رونايمو من تشاد.



فيلم ”هجرة “ من إخراج شهد أمين من المملكة العربية السعودية، ”كولونيا" من إخراج محمد صيام من مصر، "غرق" من إخراج زين دريعي من الأردن، "رُقية" من إخراج يانيس كوسيم من الجزائر، "كاتانغا رقصة العقارب" من إخراج داني كوياتي من بوركينا فاسو.



فيلم "القصص" من إخراج أبو بكر شوقي من مصر، "كان يا مكان في غزة" من إخراج عرب وطرزان ناصر من فلسطين.



بالإضافة إلى 3 أفلام تونسية وهي "سماء بلا أرض" من إخراج أريج السحيري، "صوت هند رجب" من إخراج كوثر بن هنية، "وين يأخذنا الريح" من إخراج آمال قلاتي.



وتترأس السيناريست مريم ناعوم مسابقة "العمل الأول" جائزة الطاهر شريعة، وتضم عضوية هذه اللجنة المخرج البوركيني سلام زامباليغري والمخرج والمنتج التونسي إبراهيم لطيف.



المشاركة المصرية في المهرجان التونسي العريق تضم أيضا الفيلم المصري "مواقع فيلم عائلي" للمخرجة فيولا شفيق والذي يتساءل عن السيرة الذاتية، وكيف تصبح الأفلام العائلية المنتجة في الاستوديوهات مواقع ذاكرة حميمة تشكل الهويات العابرة للحدود الوطنية والتغير الاجتماعي والسياسي