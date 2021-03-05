نجم الزمالك: جئنا إلى تونس لحصد الثلاث نقاط

قال محمد أشرف روقا لاعب الزمالك، إنهم جاءوا إلى تونس من أجل هدف واحد وهو الفوز وتعويض إخفاق المباراتين السابقتين بالتعادل.





وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم: نصل كثيرا ولكن نعاني من سوء التوفيق ونسعى لتدارك أخطائنا من أجل الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث.





وشدد روقا: الزمالك فريق كبير يلعب للفوز فقط وافتقدنا للتوفيق في المباريات الأخيرة.





ووجه لاعب الزمالك رسالة للجمهور قائلا: نتمنى مساندة جمهور الزمالك طوال الوقت ونعد بإسعادكم، مشيرا إلى أن ظروف كورونا أثرت على الفريق في التنقلات لكن الفريق يمتلك الحافز قبل مباراة الغد.





ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في السادسة من مساء غدا السبت.