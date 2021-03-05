جماهير الترجي تشعل تدريبات الفريق قبل مواجهة الزمالك .. شاهد

وأعلن معين الشبعاني المدير الفني المدير الفني للترجي التونسي قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة الزمالك، على الملعب الأولمبي بـ رادس ، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا .





قائمة الترجي لمواجهة الزمالك:



