جماهير الترجي تشعل تدريبات الفريق قبل مواجهة الزمالك .. شاهد

اشعلت جماهير الترجي التونسي ، الشماريخ والالعاب النارية فى تدريبات الفريق منذ قليل من أجل تحفيزهم للفوز علي الزمالك بعدما خسر لقاء السوبر الافريقي امام الابيض فى قطر واطاح به من ربع نهائي دوري أبطال افريقيا .
ويلعب الترجي أمام الزمالك في الساعة السادسة مساء غد وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4.
وأعلن معين الشبعاني المدير الفني المدير الفني للترجي التونسي قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة الزمالك، على الملعب الأولمبي بـ رادس ، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا .
قائمة الترجي لمواجهة الزمالك:
معز بن شريفية - صادق الدبشي - فاروق مصطفى - حمدي النقاظ - عبد القادر بدارن - محمد علي اليعقوبي - أمين المساكني - إلياس شتى - محمد أمين بن - حميدة - خليل شمام - فوسيني كوليبيالي - محمد علي بن رمضان - غليان الشعلالي - عبدالرؤوف بن غيث- فادي بن شوق - سدريك - أنيس البدري - حمدو الهوني - عبد الرحمن مزيان - خالد عبدالباسط طه الخنيسي - ويليام توجي.
ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بنقطتين والزمالك ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل تونجيث السنغالي جدول الترتيب بدون رصيد.