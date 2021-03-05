ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جماهير الترجي تشعل تدريبات الفريق قبل مواجهة الزمالك .. شاهد

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:50 م
جمهور الترجي التونسي
جمهور الترجي التونسي
Advertisements
حسن العمدة
اشعلت جماهير الترجي التونسي ، الشماريخ والالعاب النارية فى تدريبات الفريق منذ قليل من أجل تحفيزهم للفوز علي الزمالك بعدما خسر لقاء السوبر الافريقي امام الابيض فى قطر واطاح به من ربع نهائي دوري أبطال افريقيا .

ويلعب الترجي أمام الزمالك في الساعة السادسة مساء غد وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4.

وأعلن معين الشبعاني المدير الفني المدير الفني للترجي التونسي قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة الزمالك، على الملعب الأولمبي بـ رادس ، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا .

قائمة الترجي لمواجهة الزمالك:

معز بن شريفية - صادق الدبشي  - فاروق مصطفى - حمدي النقاظ - عبد القادر بدارن - محمد علي اليعقوبي - أمين المساكني - إلياس شتى - محمد أمين بن - حميدة - خليل شمام - فوسيني كوليبيالي  - محمد علي بن رمضان - غليان الشعلالي - عبدالرؤوف بن غيث- فادي بن شوق - سدريك - أنيس البدري - حمدو الهوني - عبد الرحمن مزيان - خالد عبدالباسط طه الخنيسي - ويليام توجي.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بنقطتين والزمالك ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل تونجيث السنغالي جدول الترتيب بدون رصيد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خاص.. الترجي يحسم الجدل بشأن إقامة مباراة الزمالك بحضور جماهيري

أنيس البدري وحمدي النقاز على رأس قائمة الترجي لموقعة الزمالك

موعد مباراة الترجي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الترجي يختتم استعداداته لمواجهة الزمالك في دوري الأبطال بتدريبات مغلقة

ترشيحاتنا

جيران ضحية "وابور الجاز" بشبرا الخيمة: زوجها لم يرحم توسلاتها وظروف حملها

تدخل عاجل من وزارة الري بعد تداول صور لتلوث ترعة سقارة بالمخلفات

لـ مصابي كورونا .. الطريقة المناسبة لتطهير المنزل والمنظفات الصحيحة

بعد بيان الحكومة.. 10 حالات لإنهاء خدمة الموظفين بقانون الخدمة المدنية

أول رد فعل لـ مصطفى بعد طرده أمام أنقرة جوجو

إيران تعلن إحباط محاولة اختطاف إحدى طائراتها المدنية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدرعة حربية برمائية جديدة تظهر في الإمارات .. صور

لـ مصابي كورونا .. الطريقة المناسبة لتطهير المنزل والمنظفات الصحيحة

بإطلالة جريئة.. ميار الغيطي تثير الجدل من المالديف