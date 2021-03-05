باتشيكو يجتمع باللاعبين في حضور رئيس الزمالك قبل لقاء الترجي

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران في حضور أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وعبد الحليم علي مدير الكرة، للحديث عن لقاء الترجي التونسي المقرر له غدا.





في ذات السياق حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس النادي وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية، وطارق حشيش المستشار المالي للنادي على حضور مران الفارس الأبيض.





ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في السادسة مساء غد السبت في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.