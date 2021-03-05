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رياضة

باتشيكو يجتمع باللاعبين في حضور رئيس الزمالك قبل لقاء الترجي

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:56 م
باتشيكو يجتمع بالفريق
باتشيكو يجتمع بالفريق
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران في حضور أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وعبد الحليم علي مدير الكرة، للحديث عن لقاء الترجي التونسي المقرر له غدا.

في ذات السياق حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس النادي وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية، وطارق حشيش المستشار المالي للنادي على حضور مران الفارس الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في السادسة مساء غد السبت في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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