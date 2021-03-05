سارة عبد الباقي لاعبة منتخب سوريا لـ الرجبي لـ صدى البلد : فضية البطولة العربية فخر كبير لنا

أكدت سارة عبد الباقي ، لاعبة منتخب سوريا للرجبي أن تحقيق الميدالية الفضية في البطولة العربية الأولى للسيدات يعتبر فخرا كبيرا لسوريا وهي الميدالية الأولى في التاريخ.





وقالت "عبد الباقي" في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد : "تحقيق الميدالية الفضية في البطولة العربية كان فخرا كبيرا فهي المشاركة الأولى لنا والميدالية الأولى في تاريخ سوريا بالرجبي، لذلك نحن سعداء للغاية ونشعر بالرضا وكما نطمح في الذهبية لكن تلك هي الرياضة ولدينا ما نعمل لتطويره في الفترة المقبلة".





وأضافت: "تجربة المشاركة في البطولة العربية كانت مميزة واكتسبنا خبرة كبيرة واحتكاك قوي مع منتخبات مميزة مثل مصر ولبنان والإمارات، فهي المشاركة الأولى لنا لذلك كان اكتساب الخبرة هو الأمر الأهم".





وتابعت: "المنافسة في البطولة لم تكن سهلة والمباريات كانت صعبة وكنا نريد تحقيق الميدالية الذهبية وهو هدفنا ولم نقدر على ذلك، لكن قدمنا مستوى مميز بالبطولة ونشعر بالرضا بعد أن قدمنا جهد كبير في المنافسات".





وتابعت: "تنظيم البطولة في الإسكندرية كان رائعا فكان هناك اهتمام كبير بالبطولة والمنظمين كانوا متعاونين إلى أبعد درجة، وكانت هناك إجراءات احترازية قوية وان تطبيق نظام الفقاعة الذهبية بشكل قوي على المنتخبات".





وواصلت: "كانت الأمور صعبة في الاستعداد للبطولة بسبب جائحة كورونا لكن نجحنا في التدرب والسفر للإسكندرية والمشاركة في البطولة وتحقيق الميدالية الفضية".





وأشارت: "تم تكوين منتخب سوريا في أواخر عام ٢٠١٧ وبداية عام ٢٠١٨ وشاركنا في بطولة غرب آسيا بلبنان وحققنا المركز الثالث والآن حققنا فضية البطولة العربية ونحن نسير على الطريق الصحيح".





وأكدت: "بدأت ممارسة الرجبي في نهاية ٢٠١٧ مع بداية منتخب السيدات في سوريا وكان لي الشرف في تمثيل أول منتخب باللعبة في البلاد، ومارست اللعبة لأنها لعبة مميزة وأكثر من مجرد رياضة وساعدني كثيرا في تكوين شخصيتي والتعرف على لاعبات من كافة الدول فهي أكثر من مجرد رياضة".



