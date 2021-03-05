استشاري طب نفسي: كفالة الأطفال في البيوت تؤثر بالإيجاب على المجتمع

قالت الدكتورة سالي حماد استشاري الطب النفسي إن التعمق أهم مرحلة للطفل خلال المرحلة الأولى من حياته.





وأضافت سالي حماد خلال لقاء ببرنامج الجمعة في مصر عبر فضائية ام بي سي أن كفالة الأطفال في البيوت لا غنى عنها وتؤثر بالإيجاب على الطفل والمجتمع .





وتابعت استشاري الطب النفسي أن الأطفال الذين تربوا في مجموعات عن طريق أسر بديلة يكونوا أكثر حظا من الأطفال المتواجدين بدار الأيتام، مؤكدة أن الطفل بدون أسرة يشعر بالفقد.







