الأنبا باخوم: زيارة بابا الفاتيكان تحمل رسالة تضامن لجميع القوى العراقية.. فيديو

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، إن زيارة البابا فرانسيس للعراق زيارة تاريخية ينتظرها العالم كله بترقب شديد.





وأضاف "باخوم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن زيارة بابا الفاتيكان تحمل رسالة تضامن لجميع القوي العراقية.





وأشار النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، إلى أن الزيارة لها أبعاد كثيرة، وأولها البعد السياسي وتجميع كل القوى السياسية في العراق مع البابا تحمل رسالة تضامن ومحبة، موضحا إلى أن أول زيارة للبابا فرانسيس خلال أزمة كورونا كانت لدولة العراق، ولها بعد على مستوي الحوار بين الأديان تحت شعار كلنا أخوة.





وأوضح النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، أن بابا الفاتيكان دعا للسلام في حديثه بالعراق ودعا أيضا إلى عدام فقدان الأمل، لافتا إلى أن البابا قان إن هناك فيروس أقوي من كورونا وهو فقدان الأمل.



