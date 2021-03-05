الطب الوقائي بالصحة يزف بشري بشأن كورونا

كشف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، اخر تطورات الوضع الوبائي فيما يخص فيروس كورونا المستجد في مصر.





وأكد عيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الجمعة، أن الأمور مستقرة جدا فيما يخص الوضع الوبائي، والأمور تسير من أحسن لأحسن، مضيفا أن معدلات الاصابات بالفيروس في مصر تسير بطريقة جيدة في الوقت الحالي.





وفي السياق نفسه أشار رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزارة متعاقدة على ١٠٠ مليون جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد، متابعا أنه بدأ استلام دفعات للقاح، وخلال الايام المقبلة سيتم توريد جرعات أكثر.



