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الطب الوقائي بالصحة يزف بشري بشأن كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:25 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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عادل نصار
كشف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، اخر تطورات الوضع الوبائي فيما يخص فيروس كورونا المستجد في مصر.

وأكد عيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الجمعة، أن الأمور مستقرة جدا فيما يخص الوضع الوبائي، والأمور تسير من أحسن لأحسن، مضيفا أن معدلات الاصابات بالفيروس في مصر تسير بطريقة جيدة في الوقت الحالي. 

وفي السياق نفسه أشار  رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزارة متعاقدة على ١٠٠ مليون جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد، متابعا أنه بدأ استلام دفعات للقاح، وخلال الايام المقبلة سيتم توريد جرعات أكثر.

وأضاف عيد، أنه يتم اليوم عمليات تلقيح الفئات الأكثر احتياجا، والدولة تنفذ خطة محكمة في عملية التطعيم، مستدركا أن هناك ١٨٩ الف قاموا بعملية التسجيل لتلقى اللقاح على الموقع الإلكتروني للتطعيم.
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