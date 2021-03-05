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أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر من موجة ثالثة ورابعة من فيروس كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:35 م
الصحة العالمية تحذر
الصحة العالمية تحذر من موجة ثالثة ورابعة من فيروس كورونا
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قسم الخارجي
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من احتمالية تفشي موجة ثالثة أو رابعة من فيروس كورونا، حال عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، خلال مؤتمر صحفي إن  ظهور اللقاحات ضد فيروس كورونا يجب ألا يشجع حكومات دول العالم على تخفيف الجهود لمكافحة الجائحة، مشيرا إلى خطر "فقدان التركيز"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول بمنظمة الصحة العالمية: "نعتقد أننا تجاوزنا هذا الوضع، لكننا لسنا على ذلك.. الدول ستنجر إلى موجتين ثالثة بل رابعة في حال عدم توخي الحذر".

وأعرب رايان عن قلقه من وجود حكومات وشخصيات تعتبر أن جائحة فيروس كورونا أصبحت جزءا من الماضي، مؤكدا أن هذا الوقت ليس مناسبا لتخفيف إجراءات مكافحة الوباء.

بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الجمعة، إن المنظمة نجحت في توزيع 20 مليون جرعة في 20 دولة عبر مبادرة "كوفاكس" لتوزيع اللقاحات، ملعنا توزيع 14.4 مليون جرعة لقاح على 31 دولة، خلال الاسبوع المقبل.

في وقت سابق، قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إن العام الجاري سيكون "عام فيروس كورونا"، لكنه توقع أن يكون مطلع العام الجاري موعد نهاية الوباء.

وتابع في مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية، "أتوقع أن يستمر الوباء خلال عام 2021، لكنه سيكون أكثر قابلية للتحكم فيه.. عام 2020 كان عام عدم اليقين العلمي والسياسي.. خلال العام الماضي تعلمنا الكثير ولدينا الآن أدوات وبرامج تشخيص ولقاح".

وأوضح كلوج "بالنسبة لي في عملي من المهم أن يتم التخطيط لما سنفعله مستقبلًا، ولذلك أعتقد أنه مع بداية عام 2022 سينتهي الوباء، وذلك لا يعني أن الفيروس سيختفي. ومع ذلك آمل أنه بحلول ذلك الوقت لن تكون هناك حاجة لتدخلات".
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