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فن

الأحد .. أنغام فى "أجمد 7 الساعة 7" مع جيهان عبدالله

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:35 م
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
تستضيف الإعلامية جيهان عبدالله في برنامج أجمد 7 الساعة 7، يوم الأحد 7 مارس ولمدة ساعتين من الساعة 7 حتى 9 مساءًا، الفنانة أنغام.

وصرحت جيهان عبدالله بانه يوجد مفاجأت عديده فى الحلقه على رأسها طرح أغنيه أنغام الجديده هو نفس الشوق من خلال البرنامج.

كما صرحت جيهان عبدالله بانه تم تفعيل هشتاج باسم أسال انغام عبر السوشال ميديا وسوف يتم الأجابات عن طريق أنغام من خلال البرنامج وتتحدث انغام عن اخر أعمالها الفنيه من خلال التحضيرات ومنها الألبوم المصرى والذي ينتظره جمهورها الغفير بجميع أنحاء الوطن العربى.

كما تتحدث عن نجاح الالبوم الخليجى مزح وعن تحضيراتها لبعض الحفلات القادمه المنتظره وتطرح انغام يوم الأحد 7 مارس الساعة 7 مساءا من خلال برنامج اجمد 7 الساعه 7 اغنيه هو نفس الشوق من كلمات أسامه مصطفى الحان مصطفى العسال توزيع محمد العشى.
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