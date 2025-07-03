قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى محمد على وشك الرحيل عن نانت.. أزمة مفاجئة
وكيل فيلي تراوري يحسم الجدل بشأن مفاوضات الزمالك
مجدي البدوي: الأمن المائي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به
شلل في مطارات كندا بعد إنذارات بوجود قنابل في 6 مدن
من ميدان المسلة إلى الأوبرا.. جولة وزارية في المدينة التراثية بالعلمين الجديدة
مقتل نائب قائد القوات البحرية الروسية في هجوم أوكراني
لماذا نحتفل بـ عاشوراء؟.. وحكم عدم صومه
إجلاء 5000 سائح من جزيرة كريت اليونانية بسبب حرائق الغابات
جيش الاحتلال: اغتيال عنصر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قرب بيروت
إصابة شخص في حريق داخل المجزر الآلي بالبساتين
الرئيس السيسي يصدر قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية وهيئة قناة السويس
زلزال مدمر وتسونامي هائل.. اليابان تبدأ الاستعداد للكارثة الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجدي البدوي: الأمن المائي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به

مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
الديب أبوعلي

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، رفضه القاطع للدعوات الإثيوبية المتداولة بشأن افتتاح سد النهضة في شهر سبتمبر القادم، وذلك في غياب التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وأضاف البدوي - خلال تصريحات صحفية - أننا "كعمال مصريين نعلن موقفنا الواضح الذي يتوافق تماماً مع الموقف الرسمي للدولة المصرية تجاه قضية سد النهضة، وأن أي دعوة لافتتاح السد دون إبرام اتفاق شامل وعادل يحمي حقوق مصر المائية، هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويعتبر محاولة لفرض واقع أحادي الجانب”.

وأردف البدوي، أن “قضية سد النهضة هي قضية وجودية لمصر ولشعبها، ولملايين العمال والفلاحين الذين تعتمد حياتهم وسبل عيشهم بشكل مباشر على مياه النيل، وأننا نراقب بقلق بالغ هذه التطورات، ونؤكد أن الأمن المائي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف”.

وشدد البدوي على أن “العمال المصريين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية والدولة في سعيها الدؤوب للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويراعي مقتضيات القانون الدولي والاتفاقيات المشتركة، ولا يمكن قبول أي تشغيل أو ملء للسد بمعزل عن هذا الاتفاق، الذي يجب أن يراعي مصالح دول المصب”.

وشدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن “العمال المصريين بكل أطيافهم يدعمون جهود الدولة الرامية للحفاظ على أمن مصر المائي، ويؤكدون على حق مصر المشروع في مياه النيل، مختتما: "سنظل ندعم كل خطوة تتخذها الدولة في هذا الصدد لضمان مستقبل آمن ومستقر لأبنائنا ولمواردنا المائية”.

سد النهضة افتتاح سد النهضة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قواعد ملء وتشغيل السد قضية سد النهضة مياه النيل القانون الدولي دول المصب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

الرئيس السيسي

السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الإيجار القديم

250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

خوسيلو

خوسيلو : ريال مدريد لا يحتاج لمهاجم جديد لوجود جونزالو جارسيا

جوتا ورونالدو

كريستيانو رونالدو ينعى ديوجو جوتا بعد وفاته المأساوية: لا أصدق ما حدث.. كنا معًا قبل أيام

الهلال السعودي

بعد الانضمام للهلال.. موقف حمدالله من مباراة فلومينينسي

بالصور

ابدأ يومك صح.. 7 عادات صباحية تساعدك على ضبط سكر الدم

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

يطرح على دفعات .. لطيفة تعلن عن تفاصيل ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

أم خالد تعلن طلاقها من زوجها وأبو أولادها للمرة الثانية

طلاق ام خالد
طلاق ام خالد
طلاق ام خالد

كيكة يوم الإجازة بكوب دقيق.. اقتصادية وهشة بدون فرن

كيكة الطاسة
كيكة الطاسة
كيكة الطاسة

فيديو

ركل فتاة بالاسكندرية

المزحة تتحول لكارثة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على فتاة الاسكندرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رياح على بعض المناطق.. اعرف حالة الطقس اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قفزته 500 جنيه.. اعرف سعر الذهب اليوم والدولار في البنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد