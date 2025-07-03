جيش الاحتلال: اغتيال عنصر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قرب بيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال عنصر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قرب بيروت، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت منزلًا مولفًا من طابقين في بلدة كفركلا جنوب لبنان فجر اليوم.

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام لبنانية، أن ​طائرة إسرائيلية مسيّرة​ نفذت غارة استهدفت سيارة في بلدة كونين بجنوب لبنان.

وذكر موقع النشرة اللبناني، بأن سيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة تحركت على الفور باتجاه مكان الاستهداف.