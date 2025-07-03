مقتل نائب قائد القوات البحرية الروسية في هجوم أوكراني

أكد حسين مشيك مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أن وزارة الدفاع الروسية اعلنت مقتل نائب قائد القوات البحرية الروسية، إثر استهداف نقطة تمركز تابعة للقوات الروسية في مقاطعة كورسك بطائرة مسيّرة أوكرانية.



وقال "مشيك"، في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مقاطعة كورسك، التي دخلتها القوات الأوكرانية في السادس من أغسطس الماضي، استعادت روسيا السيطرة الكاملة عليها خلال الأشهر الأخيرة، ورغم إعلان موسكو إحكام قبضتها على المنطقة، فإن استهداف هذا القائد العسكري يثير تساؤلات حول مدى الاستقرار والسيطرة الروسية الفعلية هناك.

وتابع، أنّ موسكو شرعت في إنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي الأوكرانية، وذلك بهدف تأمين الحدود الروسية ضد الهجمات المتكررة بالطائرات المسيّرة، ويعد هذا الإجراء أولوية بالنسبة للقيادة الروسية، حيث شدد الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرًا على أهمية هذه المنطقة في حماية الأمن القومي الروسي، في ظل استمرار الهجمات الأوكرانية اليومية.



ولفت حسين مشيك إلى أن الدفاعات الجوية الروسية لا تستطيع إسقاط جميع المسيّرات الأوكرانية، إذ تنجح أحيانًا في اعتراض غالبيتها، ولكن قد تتمكن بعض المسيّرات من اختراق الدفاعات وإصابة أهداف حساسة.



وأكد أن روسيا ترى أن إنهاء خطر المسيّرات لن يتم بالكامل إلا بإنجاز المنطقة العازلة، في ظل تصاعد النقاش حول مدى عمق هذه المنطقة، لا سيما مع تدفق الأسلحة الغربية إلى كييف، وتشير بعض المصادر إلى احتمال امتداد المنطقة العازلة لتشمل كامل الأراضي الأوكرانية في حال استمرار الصراع لفترة أطول.