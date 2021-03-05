الداخلية الكويتية تكشف الجهات المستثناة من الحظر الجزئي

كشفت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية قائمة بأسماء الجهات المستثناة من قرار حظر التجول الجزئي في البلاد.
وبحسب البيان الصادر من وزارة الداخلية الكويتية؛ فقد جاءت القائمة كالتالي:
- الوزراء
- رئيس مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة
- وزارة الصحة
- القضاة والنائب العام والمحامون العامون ( مساعدو النائب العام) ومدراء النيابة ووكلاء النيابة.
- الجيش الكويتي والحرس الوطني وقوة الاطفاء العام (باللباس العسكري).
- مهندسو وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
- الموظفون العاملون بوزارة الكهرباء والماء الموظفون العاملون على العقود التشغيلية (مقاولون).
- العاملون بمؤسسة المواني الكويتية (تعتمد هوية العمل).
- العاملون بالخطوط الجوية الكويتية ( طيارون - مضيفون - مهندسون) مقدمو الخدمات الأرضية.
- موظفو الإدارة العامة للطيران المدني والعاملون بشركات الطيران مقدمو الخدمات الأرضية بمطار الكويت.
- الادارة العامة للجمارك ( حاملو هوية الباركود الأمني ).
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة الحالات الصحية الطارئة.
- جميع العاملين بالمستشفيات الخاصة والمختبرات الطبية.
- الشركات العاملة بالتفريغ والشحن والتخليص الجمركي بالموانئ.
- العاملون بطيران الجزيرة ( طيارون - مضوفين فنيون - مقدمو الخدمات الأرضية ) .
- المسافرون ( مغادرون / قادمون ) يسمح لشخص واحد فقط لمرافقة المسافر وللتوصيل.
- الأئمة و المؤذنون ( تعتمد هوية العمل).
- العاملون بشركات المقاولات المتعاقدة مع وزارة الأشغال وهيئة الطرق والنقل البري (تعتمد هوية العمل ).
- مدراء ومراقبو مشاريع شركات النظافة.
- عمال شركات النظافة المتعاقدة مع بلدية الكويت آليات النظافة ( المكابس - الكناسات).
- مغسلو الموتى وحفارو القبور.
- عموم الموردين للمواد الغذائية والخضراوات والمواد الاستهلاكية للجمعيات التعاونية.
- السماح للمركبات الخاصة بنقل الخضار والفاكهة من مزارع العبدلي والوفرة الى الجمعيات التعاونية.
- العاملين بشركة وافر ( الفرضة) للخدمات التسويقية- شركة المطاحن والدقيق والمخابز الكويتية الشركة الكويتية للتموين.
- محطات ضخ المياه المتواجدة بالمناطق لجميع المحافظات والعاملين بها - تكون الحركة للتناكر فقط.
- تناكر المجاري (سحب الصرف الصحي) التي لديها عقود مع جهات حكومية.