ترتيب الدوري المصري .. الزمالك يتصدر والأهلي وصيفا وإنبي فى المربع الذهبي

حقق الاتحاد السكندري ، فوزا مستحقا علي الانتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسكندرية فى الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .





كما إنتهت أحداث مباراة فريقي طلائع الجيش وإنبي بالتعادل لهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ 15 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .