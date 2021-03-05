ترتيب الدوري المصري .. الزمالك يتصدر والأهلي وصيفا وإنبي فى المربع الذهبي

حقق الاتحاد السكندري ، فوزا مستحقا علي الانتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسكندرية فى الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
كما إنتهت أحداث مباراة فريقي طلائع الجيش وإنبي بالتعادل لهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ 15 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
ونستعرض تباعًا جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد تعادل إنبي مع طلائع الجيش وفوز الاتحاد علي الانتاج الحربي :
1- الزمالك 30 نقطة
2- الأهلى 24 نقطة
3- مصر المقاصة 23 نقطة
4- انبى 23 نقطة
5- المصرى البورسعيدي 22 نقطة
6 بيراميدز 22 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
8- الجونة 21 نقطة
9- الاتحاد السكندرى 21 نقطة
10- سموحة 19 نقطة
11- غزل المحلة 18 نقطة
12- أسوان 17 نقطة
13- المقاولون العرب 15 نقطة
14- البنك الأهلى 14 نقطة
15 -طلائع الجيش 13 نقطة
16 -الاسماعيلى 10 نقاط
17- الانتاج الحربي 10 نقاط
18- وادى دجلة 9 نقاط