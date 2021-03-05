ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب الدوري المصري .. الزمالك يتصدر والأهلي وصيفا وإنبي فى المربع الذهبي

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:12 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
Advertisements
حسن العمدة
حقق الاتحاد السكندري ، فوزا مستحقا علي الانتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسكندرية فى الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

كما إنتهت أحداث مباراة فريقي طلائع الجيش وإنبي بالتعادل لهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ 15 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .


ونستعرض تباعًا جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد تعادل إنبي مع طلائع الجيش وفوز الاتحاد علي الانتاج الحربي :

1- الزمالك 30 نقطة 

2- الأهلى 24 نقطة

3- مصر المقاصة 23 نقطة

4- انبى 23 نقطة

5- المصرى البورسعيدي 22 نقطة

6 بيراميدز 22 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

8- الجونة 21 نقطة

9- الاتحاد السكندرى 21 نقطة
 
10- سموحة 19 نقطة

11- غزل المحلة 18 نقطة

12- أسوان 17 نقطة

13- المقاولون العرب 15 نقطة

14- البنك الأهلى 14 نقطة

15 -طلائع الجيش 13 نقطة

16 -الاسماعيلى  10 نقاط

17- الانتاج الحربي 10 نقاط

18- وادى دجلة 9 نقاط


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك في التاسع .. الجونة يتصدر ترتيب الدوري المصري

تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الأهلي أمام البنك

جدول ترتيب الدوري المصري عقب رباعية الزمالك أمام المقاصة

للوصول للمربع الذهبي.. المصري يسعى للفوز على فريق الإنتاج الحربي بالدوري

سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة والمصري يقفز للمربع الذهبي.. ترتيب الدوري المصري

الزمالك في الصدارة والأهلي في الوصافة .. ترتيب الدوري المصري

ترشيحاتنا

الكمامة وحدها لا تكفي.. أطعمة يجب تناولها يوميا لتجنب الإصابة بـ كورونا

ماكياج لافت .. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

أستون فيلا يرفض تجديد عقد أحمد المحمدي

تكدس سائقى التوك توك يثير غضب سكان شارع الرصافة فى الإسكندرية

الطب الوقائي بالصحة يزف بشري بشأن كورونا

القبض على السعودي المتهم بقتل مصري بـ 5 رصاصات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ الحامل .. 3 أطعمة يجب تناولها لصحة طفلك

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور

الكمامة وحدها لا تكفي.. أطعمة يجب تناولها يوميا لتجنب الإصابة بـ كورونا