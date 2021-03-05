رئيس مدينة الحوامدية: التعامل بحزم مع مشهد القمامة في الترعة المبطنة

قال مجدي محب، رئيس مدينة الحوامدية، إن القمامة في ترعة سقارة البحرية بقرية العزيزية تتعدى الـ30 متر، وليس في الترعة كلها، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل بردع مع المواطنين الغير ملتزمين في رمي القمامة بالترع بعد تبطينها.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه بعد تبطين ترعة سقارة البحرية، تم وضع صناديق قمامة حتى يستخدمها المواطنين، ولكن بسبب ضيق الطريق كان من الصعب وضع عدد كافي من الصناديق، ولذلك تم تحريك سيارة لجمع القمامة من المواطنين تمر على منازل المواطنين الساعة الرابعة عصرا، ولكن رغم ذلك قام المواطنين بإلقاء القمامة في الترعة.
ولفت "محب"، إلى أنه أمر أمس بتحريك كراكات لإزالة القمامة من الترعة، وتم التشديد على المواطنين لعدم إلقاء القمامة في الترعة مرة أخرى، وإلا سيتم تحرير محاضر ضد المخالفين.