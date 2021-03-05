رئيس مدينة الحوامدية: التعامل بحزم مع مشهد القمامة في الترعة المبطنة

قال مجدي محب، رئيس مدينة الحوامدية، إن القمامة في ترعة سقارة البحرية بقرية العزيزية تتعدى الـ30 متر، وليس في الترعة كلها، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل بردع مع المواطنين الغير ملتزمين في رمي القمامة بالترع بعد تبطينها.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه بعد تبطين ترعة سقارة البحرية ، تم وضع صناديق قمامة حتى يستخدمها المواطنين، ولكن بسبب ضيق الطريق كان من الصعب وضع عدد كافي من الصناديق، ولذلك تم تحريك سيارة لجمع القمامة من المواطنين تمر على منازل المواطنين الساعة الرابعة عصرا، ولكن رغم ذلك قام المواطنين بإلقاء القمامة في الترعة.





ولفت "محب"، إلى أنه أمر أمس بتحريك كراكات لإزالة القمامة من الترعة، وتم التشديد على المواطنين لعدم إلقاء القمامة في الترعة مرة أخرى، وإلا سيتم تحرير محاضر ضد المخالفين.