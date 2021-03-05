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أخبار العالم

بشأن إسرائيل.. ‏بيان عاجل من الجيش اللبناني

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:11 م
قيادة الجيش اللبناني
قيادة الجيش اللبناني
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محمود نوفل
أصدرت  قيادة الجيش اللبناني بيانا عاجلا بشأن الخروقات الإسرائيلية للمياة الإقليمية. 

قالت مديرية التوجيه في البيان البيان "إنه بتاريخ 5/ 3/ 2021 الساعة 2.59 خرق ‏زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى ‏‏277 مترا ولمدة دقيقتين، وألقى عناصره قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.‏

وأضافت : تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.‏

كما تابع : "و بتاريخ 4/ 3/ 2021 اعتبارا من ‏الساعة 12.20 ولغاية الساعة 18.51 تم تسجيل /3/ خروق بحرية من قبل زوارق حربية تابعة ‏للعدوّ الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 259 مترا، ‏حيث أقدم عناصر الزوارق على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.‏

وأشار الي انه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
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