بشأن إسرائيل.. ‏بيان عاجل من الجيش اللبناني

أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا عاجلا بشأن الخروقات الإسرائيلية للمياة الإقليمية.





قالت مديرية التوجيه في البيان البيان "إنه بتاريخ 5/ 3/ 2021 الساعة 2.59 خرق ‏زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى ‏‏277 مترا ولمدة دقيقتين، وألقى عناصره قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.‏





وأضافت : تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.‏





كما تابع : "و بتاريخ 4/ 3/ 2021 اعتبارا من ‏الساعة 12.20 ولغاية الساعة 18.51 تم تسجيل /3/ خروق بحرية من قبل زوارق حربية تابعة ‏للعدوّ الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 259 مترا، ‏حيث أقدم عناصر الزوارق على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.‏



