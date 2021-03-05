حول الضحايا لأشلاء.. انفجار إطار النقل أدى لانقلابها على الميكروباص في حادث الكريمات

كشفت التحريات الأولية لمباحث الجيزة في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص والذي أودى بحياة 20 شخصا على طريق الكريمات بأطفيح ان انفجار اطار السيارة النقل ادى لانقلابها بالمقطورة علي ميكروباص يسير بجوارها ما ادي الي تهشم الميكروباص بالكامل وتحول بعض جثث الضحايا الى اشلاء.





واشارت التحريات ان غالبية الضحايا من محافظة اسيوط وبينهم مسن وزوجته وأحفاده واخرون من محافظة بني سويف.





وشرحت التحريات والمعاينات الأولية أن السيارة النقل كانت بمقطورة ودهست الميكروباص ما ادى لكثرة عدد حالات الوفيات والاصابات.





تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوى الشرقى.





انتقلت على الفور قوات امن الجيزة وسيارات الاسعاف لنقل المتوفين والمصابين الي المستشفيات.



