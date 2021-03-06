عنيد وغامض .. زوجة يوسف الشريف تكشف أسرار شخصيته

قالت انجى علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، إن زوجها من الممثلين الأذكياء سواء اختيارات فريق العمل، السيناريوهات ويقدر عمل المخرجين والممثلين .









وأضافت " علاء " خلال استضافتها ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن أكثر شئ لا تحبه فى زوجها عناده لافتة لعدم وجود "خناقات" بينهم ولكن توجد اختلافات عادية بين الزوجين .





وأكدت أنها ضد تفتيش الزوجة لهاتف زوجها وثقتها كبيرة به، لافتة إلى أن زوجها لا يخفى عنها حتى تفاصيل محادثته الهاتفية، لافتة إلى أن غيرة زوجها عليها تكون ب"النظرة".



