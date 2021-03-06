عنيد وغامض .. زوجة يوسف الشريف تكشف أسرار شخصيته

قالت انجى علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، إن زوجها من الممثلين الأذكياء سواء اختيارات فريق العمل، السيناريوهات ويقدر عمل المخرجين والممثلين .
وأضافت " علاء " خلال استضافتها ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة، أن أكثر شئ لا تحبه فى زوجها عناده لافتة لعدم وجود "خناقات" بينهم ولكن توجد اختلافات عادية بين الزوجين .
وأكدت أنها ضد تفتيش الزوجة لهاتف زوجها وثقتها كبيرة به، لافتة إلى أن زوجها لا يخفى عنها حتى تفاصيل محادثته الهاتفية، لافتة إلى أن غيرة زوجها عليها تكون ب"النظرة".
وأشارت إلى أن يوسف الشريف شخصية غامضة ولكن دراستها جعلتها تفهم شخصيته لحد كبير ، لافتة أن الهويات المشتركة هى حب كرة القدم لكنه يشجع برشلونة أما هى فتشجع نادى ريال مدريد ، موضحة أن زوجها يساعدها فى بعض الأحيان فى الأعمال المنزلية .