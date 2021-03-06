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أخبار العالم

أمريكا تسجل 67 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت 06/مارس/2021 - 01:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع عدد حالات الإصابة المكتشفة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية بمقدار 67 ألفا، ووفاة ما يقرب من ألفي شخص.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز، "تم تسجيل 67164 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية و1903 حالات وفاة".

وبلغ العدد الإجمالي لحالات كورونا في الولايات المتحدة  28.827.140 ، وبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا 520.356.

من جهة أخرى، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 80 مليونا و540474 شخصا تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى صباح الأربعاء، ووزعت 107 ملايين و28890 جرعة
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