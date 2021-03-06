عاوزين إضاءة.. مطالب أهالي شارع القناة بحي وسط بالإسكندرية

أرسل القارئ أحمد فؤاد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من الظلام الدامس.





قال فؤاد في شكواه نعاني نحن سكان شارع قناة السويس بحي وسط بمحافظة الإسكندرية حيث أن معظم المنطقة مظلمة وبيحدث حوادث وسرقات بسبب عدم الإضاءة.





وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث حوادث أو سرقات.





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