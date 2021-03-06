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أخبار العالم

وصول بابا الفاتيكان إلى النجف للقاء المرجع العراقي علي السيستاني

السبت 06/مارس/2021 - 08:23 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
وصل، منذ قليل، بابا الفاتيكان إلى مدينة النجف العراقية للقاء المرجع الشيعي آية الله على السيستاني.


ويحمل لقاء البابا مع المرجع الديني في العراق علي السيستاني طابعا رمزيا كبيرا ويعتبر خطوة تتماهى مع هدف البابا في تعميق الحوار الأخوي مع شخصيات دينية مهمة، وفق "سكاي نيوز".


ونادرا ما يظهر المرجع الديني السيستاني البالغ من العمر تسعين عاما في العلن رغم أهميته الروحية والدينية.


وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها لقاء على هذا المستوى بين رأس الكنيسة الكاثوليكية والمرجعية الشيعية العراقية، والذي يرى مراقبون أنه قد يشكل تتمة لقمة أبوظبي العام 2019 بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر الشريف والتي تمخض عنها توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.


لكن لم يؤكد بطريرك الكلدان، أكبر أقلية كاثوليكية في العراق، لويس ساكو، ما إذا كان سيجري توقيع مشترك على وثيقة بين السيستاني والبابا على غرار وثيقة أبوظبي، وهو ما لم تعلن عنه بغداد أيضًا.
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