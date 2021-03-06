ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علاقة غير مفهومة.. تعرف على أغرب احتفال للحصول على لقاح كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 10:02 ص
كندي يحتفل بالحصول
كندي يحتفل بالحصول على لقاح كورونا برقصة هندية
Advertisements
فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، فيديو لـ كندي يحتفل بالحصول على لقاح كورونا برقصة هندية.

استعان شاب كندى يدعى جورديب باندير، برقصة "بانجرا" للتعبير عن سعادته واحتفاله بتلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد فى كندا، ووثق جورديب باندير هذه اللحظة بمقطع فيديو وهو يرقص على نغمات موسيقى بانجرا على صفحته بموقع "تويتر"، وظهر جورديب باندير، وهو يؤدى رقصة بانجرا التقليدية بأداء متميز، وهو يقف على بحرية متجمدة في كندا، بعد أن تلقى لقاح كورونا، حيث تلقى اللقاح قبل أن يتنقل إلى بحيرة متجمدة لأداء رقصة بانجرا تعبيرا عن فرحته بعد تلقيه اللقاح، وفق ما نقلت شبكة "يورو نيوز".

وكتب في تغريده: "تلقيت لقاح Covid-19.. ثم ذهبت إلى بحيرة متجمدة لأرقص "بانجرا" من أجل الفرح والأمل والإيجابية، والتي أقوم بإعادة توجيهها عبر كندا وخارجها من أجل صحة الجميع والايجابية والرفاهية".

وتعد رقصة بانجرا التقليدية هى واحدة من الرقصات الشعبية المستمدة من تراث البنجاب في الهند وباكستان، وانتشرت هذه الرقصة كنوع من الموسيقى العالمية مؤخرًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو.. زاهي حواس يحذر أحمد موسى قبل نزول مقبرة في سقارة.. حالتان إصابة بفيروس كورونا بين لاعبى المونديال

اخبار التوك شو.. فيفي عبدة تكشف حقيقة اعتزالها.. لميس الحديدي تكشف حقيقة التعديل الوزاري المرتقب..سموحة يكشف خطورة إصابة الهانى سليمان

بعد أسبوع من تلقيها لقاح كورونا.. حادث سيارة ينهي حياة امرأة مسنة

كندا تتوقع الحصول على 400 ألف جرعة من لقاح فايزر الأسبوع المقبل

التنكر.. حيلة سيدتين للحصول على لقاح كورونا كادت تودي بهما خلف القضبان

ترشيحاتنا

خلال 3 أشهر.. 9 من نجوم الفن رحلوا فى 2021

عاوزين إضاءة.. مطالب أهالي شارع القناة بحي وسط بالإسكندرية

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

جمال الحاجي: مهمة الزمالك أمام الترجي صعبة وموسيماني عليه مراجعة فكره التكتيكي أمام فيتا كلوب

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الكوردن بلو

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مبهج.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

أقل من 200 ألف.. أفضل 5 سيارات معاقين في مصر

طرح رينو أركانا 2021 الجديدة.. تعرف على المواصفات