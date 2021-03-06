علاقة غير مفهومة.. تعرف على أغرب احتفال للحصول على لقاح كورونا





استعان شاب كندى يدعى جورديب باندير، برقصة "بانجرا" للتعبير عن سعادته واحتفاله بتلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد فى كندا، ووثق جورديب باندير هذه اللحظة بمقطع فيديو وهو يرقص على نغمات موسيقى بانجرا على صفحته بموقع "تويتر"، وظهر جورديب باندير، وهو يؤدى رقصة بانجرا التقليدية بأداء متميز، وهو يقف على بحرية متجمدة في كندا، بعد أن تلقى لقاح كورونا، حيث تلقى اللقاح قبل أن يتنقل إلى بحيرة متجمدة لأداء رقصة بانجرا تعبيرا عن فرحته بعد تلقيه اللقاح، وفق ما نقلت شبكة "يورو نيوز".





وكتب في تغريده: "تلقيت لقاح Covid-19.. ثم ذهبت إلى بحيرة متجمدة لأرقص "بانجرا" من أجل الفرح والأمل والإيجابية، والتي أقوم بإعادة توجيهها عبر كندا وخارجها من أجل صحة الجميع والايجابية والرفاهية".



وتعد رقصة بانجرا التقليدية هى واحدة من الرقصات الشعبية المستمدة من تراث البنجاب في الهند وباكستان، وانتشرت هذه الرقصة كنوع من الموسيقى العالمية مؤخرًا.

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، فيديو لـ كندي يحتفل بالحصول على لقاح كورونا برقصة هندية.