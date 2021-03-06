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حوادث

بقيمة 3 ملايين و750 ألف جنيه.. ضبط كميات من مخدر الشابو بحوزة عنصر إجرامي بالإسماعيلية

السبت 06/مارس/2021 - 11:21 ص
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذ من دائرة قسم شرطة القصاصين بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة القصاصين، وبحوزته (1,500كيلو جرام لمخدر الشابو - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. 

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (3,750٫000 ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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