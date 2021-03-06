مواجهات مجموعة الصعيد بالقسم الثاني.. الشرقية للدخان يسعى لمواصلة الصدارة.. والمنيا يحاول تقليل الفارق

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد والتى تشهد منافسات شرسة على مراكز القمة لتحقيق حلم الصعود لدورى الممتاز .





وتقام المواجهات اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا .





ويسعى فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء إبراهيم لتحقيق الفوز ومواصلة صدارة المجموعة على أمل تحقيق إنجاز الصعود للدوري الممتاز أمام منافسه بني سويف .





ويحاول فريق المنيا وصيف المجموعة تقليل فارق النقاط مع المتصدر الشرقية للدخان أمام قنا .





بني سويف - الشرقية للدخان

اسمنت اسيوط - شبان المسلمين قنا

ديروط - سوهاج

الاعلاميين - تليفونات بني سويف

الفيوم - الالومنيوم

كيما اسوان - بترول اسيوط

طهطا - مركز شباب سمسطا

قنا - المنيا





ترتيب المجموعة

1- الشرقية للدخان : 36 نقطة

2- المنيا : 31 نقطة

3- ديروط : 26 نقطة

4- الإعلاميين : 25 نقطة

5- الالمونيوم : 25 نقطة

6- بنى سويف : 23 نقطة

7- سوهاج : 20 نقطة

8- الفيوم : 20 نقطة

9- شبان قنا : 17 نقطة

10- قنا : 17 نقطة

11- بترول اسيوط : 16 نقطة

12- تليفونات بني سويف : 15 نقطة

13- شباب سمسطا : 14 نقطة

14- كيما أسوان : 13 نقطة

15- طهطا : 11 نقطة