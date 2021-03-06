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رياضة

مواجهات مجموعة الصعيد بالقسم الثاني.. الشرقية للدخان يسعى لمواصلة الصدارة.. والمنيا يحاول تقليل الفارق

السبت 06/مارس/2021 - 11:40 ص
الشرقية للدخان
الشرقية للدخان
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عبدالله هشام
تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد والتى تشهد منافسات شرسة على مراكز القمة لتحقيق حلم الصعود لدورى الممتاز . 

وتقام المواجهات اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا . 

ويسعى فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء إبراهيم لتحقيق الفوز ومواصلة صدارة المجموعة على أمل تحقيق إنجاز الصعود للدوري الممتاز أمام منافسه بني سويف . 

ويحاول فريق المنيا وصيف المجموعة تقليل فارق النقاط مع المتصدر الشرقية للدخان أمام قنا . 

بني سويف - الشرقية للدخان 
اسمنت اسيوط - شبان المسلمين قنا 
ديروط - سوهاج 
الاعلاميين - تليفونات بني سويف 
الفيوم - الالومنيوم 
كيما اسوان - بترول اسيوط 
طهطا - مركز شباب سمسطا 
قنا - المنيا 

ترتيب المجموعة
1- الشرقية للدخان : 36 نقطة
2- المنيا : 31 نقطة
3- ديروط : 26 نقطة
4- الإعلاميين : 25 نقطة
5- الالمونيوم : 25 نقطة
6- بنى سويف : 23 نقطة
7- سوهاج : 20 نقطة
8- الفيوم : 20 نقطة
9- شبان قنا : 17 نقطة
10- قنا : 17 نقطة
11- بترول اسيوط : 16 نقطة
12- تليفونات بني سويف : 15 نقطة
13- شباب سمسطا : 14 نقطة
14- كيما أسوان : 13 نقطة
15- طهطا : 11 نقطة
16- أسمنت أسيوط : 7 نقاط
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