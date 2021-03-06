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فن

بعد عملية جراحية.. نجم مسرح مصر يكشف آخر تطورات حالته الصحية.. خاص

السبت 06/مارس/2021 - 03:59 م
محمد انور
محمد انور
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خالد صواف
كشف الفنان محمد أنور، في تصريح لـ "صدى البلد"، عن تفاصيل حالته الصحية عقب إجرائه جراحة «فتاء» في البطن، منذ حوالي شهر تقريبا.


وقال أنور: "بدأت أتحسن نسبيا ولكن ما زلت أتحرك ببطء لأن مكان العملية ما زال يؤلمني لأن الجرح لم يلتئم من الداخل".


وأضاف: "بخلي بالي جدا من أي حركة، واليوم اللي بخرجه بقعد قدامه خمس أو ست أيام في البيتلأنني أشعر بالوجع وأتناول حينها المسكنات".


وحرص على طمأنة جمهوره عقب إجرائه العملية، حيث  كتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أي واحد في العادي لما بتسأله إيه من نعم ربنا نفسك تكون عندك أغلب الناس بيتمنى نعم كتير، وقليل اللي بيفكر في أهم نعمة وهي نعمة الصحة، للأسف دي النعمة الوحيدة اللي مابتفكرش فيها غير لما يجيلك مرض أو تعمل عملية ساعتها بتلاقي أبسط الأشياء اللي كنت بتعملها عادي زي دخول الحمام أو النوم بقى حلم من أحلامك وساعتها بتتمنى من ربنا زوال كل النعم اللي عندك بس ترجعلك صحتك».


واختتم: «معلش مش قصدي أبقى عميق والله، بس أصل أنا عملت عملية صغيرة أوي واتعلمت منها كتير أوي، فقلت أكتب الكلام ده عشان لما أبقى كويس وأنسى النعمة دي الفيس بوك يفكرني».


يذكر أن آخر أعمال محمد أنور كان مسلسل" إسعاف يونس" والذي يعد بطولته المطلقة الأولى في الدراما، والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا.
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