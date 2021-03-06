العراق.. مداهمة نفق يختبئ به عناصر داعش في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، مداهمة نفق والاستيلاء على عبوات ومساطر تفجير بداخله في مخمور بمحافظة بنينوى.





وقالت المديرية وفقًا لما ذكرته "السومرية نيوز" إنه تأكيدا لسعيها بالوصول إلى كافة مخابئ وملاذات فلول داعش الإرهابي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٥٠ من مداهمة نفقًا للدواعش يستخدم ملاذا ومكانًا للاختباء من قواتنا البرية والجوية".





وأشارت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية إلى "وجود ١٨ عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة ٢٠ لترا و١٣ مسطرة تفجير داخل النفق وتكفل الجهد الهندسي للفرقة بتدمير النفق والمواد تحت السيطرة".



