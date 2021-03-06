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اقتصاد

الشاذلي: توقعات بزيادة التصدير العقاري المصري للمنطقة وأوروبا الفترة المقبلة

السبت 06/مارس/2021 - 03:50 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد المهندس طارق الشاذلي مطور عقاري، أن  قطاع العقارات فى مصر يشهد نشاطا ملحوظا، ودخول العديد من المستثمرين العقاريين فى السوق مؤخرا، مما يدل على احتياج السوق المصرى للوحدات العقارية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم، أن المتوقع مذيد من النشاط العقارى خلال الفترة المقبله ، مشيرا الى ان الحكومة قامت بتطور كبير فى البنية التحتية من طرق وكبارى وهو ما ادى الى نشاط القطاع العقاري، وأصبح غير مقتصر على الإسكان وبناء الوحدات فقط.


ولفت الى ان المناخ الاستثمارى فى مصر مؤتى لضخ مزيد منه خلال  الفترة المقبله، فى ظل الدعم المقدم من الدوله، مشيرا الى ان هناك تشجيع كبير على تصدير العقارات، وهو ما ينعش عملية تصدير العقار المصرى ليس فقط فى المنطقة بل إلى أوروبا أيضا.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد انشاء مشروع ضخم فى العين السخنة على مساحة 150 فدان بالتعاون مع الهئية العامة للتنمية السياحية بحجم استثمارات 5 مليار جنيه سيتم تنفيذة على 6 مراحل على ان ينتهى خلال 5 سنوات. 
 
 

 

 

 

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