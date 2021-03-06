قرار عاجل من الكويت بشأن مخالفي الحظر من الوافدين

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن إجراءات مشددة سيتم اتخاذها بحق الوافدين والمواطنين غير الملتزمين بقرار الحظر الجزئي الصادر من مجلس الوزراء، ويبدأ تطبيقه ابتداء من يوم الأحد.





وقال وكيل وزارة الداخلية في الكويت المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي، إن من يكسر قرار الحظر من لمواطنين ستسجل بحقه قضية كسر حظر، وسيحال إلى جهة الاختصاص، أما الوافد فيتم إبعاده فورا عن البلاد لمخالفته قوانين الدولة وعدم احترام قراراتها، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.





وأكد الزعبي على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات من المواطنين والمقيمين، خاصة العائلات التي تخرج أثناء الحظر الجزئي ومعها اطفالها.





وتابع المسؤول الكويتي "لن نتردد في اتخاذ الاجراءات بحق المخالفين في حال تواجدهم في الممشى، وسوف تكون هناك فرق نسائية مع رجال الامن العام والمباحث ترصد غير الملتزمين".





وأوضح أن التعليمات الصادرة من القيادة الأمنية واضحة وصريحة ولا تقبل النقاش، وتنص على التعامل بكل الحزم والشدة مع المخالفين، ولا استثناءات لأحد.



