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أخبار العالم

السعودية تدين هجوما إرهابيا استهدف مطعما بالصومال

السبت 06/مارس/2021 - 04:49 م
صدى البلد
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أ ش أ
أدانت وزارة الخارجية السعودية ،اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعما في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى مقتل 20 شخصا و إصابة 30 .

وجددت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مقدمةً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال ، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وكان المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق علي عدن قد حمل حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي، مسئولية هذا الهجوم الإرهابي.

وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت قرب مطعم شعبي في مقديشيو، مما تسبب في دمار هائل وسقوط ضحايا.
و قال شهود ووسائل إعلام رسمية "إن إطلاقا للنار أعقب الانفجار، الذي غطى المنطقة بسحابة من الدخان.. كما انهارت بعض المنازل الواقعة بالقرب من المطعم بعد انفجارها".
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