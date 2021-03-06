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أخبار العالم

إغلاق 6 مساجد إضافية في السعودية بسبب كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 05:01 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، اليوم السبت، إغلاق 6 مساجد في 4 مناطق بشكل مؤقت، وذلك بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا داخلها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن مجموع ما أغلق من مساجد في المملكة خلال 27 يومًا يبلغ 224 مسجدًا، فُتح 208 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، وذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، أن المساجد المغلقة شملت اثنين في منطقة مكة المكرمة، ومسجدين في منطقة تبوك، ومسجدًا في كل من منطقتي القصيم والشرقية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجدًا، منها ثلاثة بمنطقة الرياض، وثلاثة في مكة المكرمة وثلاثة بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة حائل، ومسجد بمنطقة عسير، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.
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