ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استرداد 369 فدان أملاك دولة في مركز وادي النطرون بالبحيرة

السبت 06/مارس/2021 - 05:32 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع جميع أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.


في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون بسحب عدد ٢ قطع أراضي من غير الجادين بمنطقة الطريق الدولي بإجمالي مساحة ٣٦٩ فدانا ٩ قيراط، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ووضع لافتات (أرض مستردة أملاك دولة)


ووجه المحافظ، باستمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.


اقرأ أيضًا :

عاشق الورد من ليبيا إلى مصر يروي أسرار الغربة و الزراعة في المنازل بالبحيرة

استرداد 369 فدان أملاك دولة في مركز وادي النطرون بالبحيرة
استرداد 369 فدان أملاك دولة في مركز وادي النطرون بالبحيرة
استرداد 369 فدان أملاك دولة في مركز وادي النطرون بالبحيرة
استرداد 369 فدان أملاك دولة في مركز وادي النطرون بالبحيرة
Advertisements
Advertisements

بأمر السيسي.. تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وإلغاء الضريبة كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

بعد إعلانها إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك.. سرقة تردد قناة مكسبي.. تفاصيل

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

السيسي يصدق على قانون إرجاء العمل بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري

مجموعة الأهلي.. تعادل سلبي بين المريخ وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

عداد الغاز المنزلي.. وزارة البترول تواصل التحذير بخصوص فواتير شهر مارس

وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

توقعات بحدوثه خلال الشهر الجاري.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

سيمبا يتصدر مجموعة الاهلي بتعادل أمام المريخ السودانى في دورى الابطال

خاص.. علي محمد علي: خسارة سيمبا ستحفز لاعبي الأهلي أمام فيتا.. والترجي نقطة الانطلاق للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ أحمد مكي بعد غياب بسبب إصابته بـ فيروس كورونا.. صور

طريقة عمل اللانشون فى المنزل

علاج غضروف الظهر.. وأهم الأعراض