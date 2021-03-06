نصائح النظام الغذائي للوقاية من مرض السكري

وفقًا للاتحاد الدولي للسكري ، يعاني واحد من كل 11 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 20-79 عامًا من مرض السكري ، وكان يُعتقد سابقًا على أنها ظروف للأثرياء ؛ يؤثر الوزن الزائد والسمنة بشكل متزايد على الفقراء.





ووفقا لما جاء فى موقع "timesofindia " اوضحت الدكتورة سنيها كوثاري ، أخصائية الغدد الصماء ، مستشفى جلوبال ، مومباي ، "يصاب الهنود بداء " اوضحت الدكتورة سنيها كوثاري ، أخصائية الغدد الصماء ، مستشفى جلوبال ، مومباي ، "يصاب الهنود بداء السكري من النوع الثاني ليس فقط في سن أصغر ولكن أيضًا عند انخفاض مؤشر كتلة الجسم، ويؤدي البدء الأصغر سنًا إلى زيادة خطر حدوث مضاعفات.





فقد اقترحت الطبيبة بعض التغييرات والنصائح الغذائية التي يمكن دمجها معًا لمعالجة هذه الحالة، وهى:





حافظ على رطوبتك

تخلص من تلك المشروبات الغازية والمشروبات الغازية الأخرى. اشرب الماء من وقت لآخر للبقاء رطبًا وتحسين التحكم في السكر، وداعا لتلك المشروبات المحلاة صناعيا وحتى عصائر الفاكهة.





تناول الكربوهيدرات الصحية

تأكد من اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات واختيار الكربوهيدرات الصحية. يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الكربوهيدرات في نظامك الغذائي إلى الإصابة بمرض السكري.





أدخل الحبوب الكاملة في النظام الغذائي

تناول الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان والحنطة السوداء، في الوقت نفسه ، من المهم أيضًا تقليل الأطعمة منخفضة الألياف مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والحبوب عالية المعالجة.





تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف

تناول الطعام بنسب مضبوطة ولا تفرط في تناول الطعام. سيسمح لك ذلك بإدارة مستويات السكر في الدم. حاول أيضًا تضمين الأطعمة الغنية بالألياف في النظام الغذائي. تناول البروكلي والبراعم والجزر والهليون والبازلاء والقرنبيط وحتى البقوليات.





استبدل اللحوم الحمراء بالأبيض

تم ربط اللحوم الحمراء والمعالجة مثل لحم الخنزير ولحم الخنزير المقدد والنقانق ولحم البقر والضأن بمشاكل القلب والسرطان. جرب استبدال اللحوم الحمراء والمعالجة ببياض البيض والأسماك والدواجن مثل الدجاج والديك الرومي والمكسرات غير المملحة. الفاصوليا والبازلاء والعدس غنية أيضًا بالألياف ولا تؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم كثيرًا ، وبالتالي فهي بديل رائع للحوم المعالجة واللحوم الحمراء.





اختر الدهون الصحية

نحتاج جميعًا إلى الدهون في نظامنا الغذائي لأنها تمدنا بالطاقة، توجد الدهون الصحية في الأطعمة مثل المكسرات غير المملحة والبذور والأفوكادو والأسماك الزيتية وزيت الزيتون وزيت بذور اللفت وزيت عباد الشمس، يمكن للدهون المشبعة مثل السمن والزبدة أن تزيد من كمية الكوليسترول في الدم ، ولا يزال من الجيد التقليل من استخدام الزيوت بشكل عام ، لذا حاول شوي الأطعمة أو طهيها بالبخار أو خبزها بدلًا من ذلك.





قلل السكر المضاف

قد يكون خفض السكر أمرًا صعبًا حقًا في البداية، حاول استبدال المشروبات السكرية ومشروبات الطاقة وعصائر الفاكهة بالماء أو الحليب العادي أو الشاي والقهوة بدون سكر.





تناول وجبات خفيفة صحية

تأكد من اختيار وجبات خفيفة صحية مثل الزبادي والمكسرات غير المملحة والبذور والفواكه والخضروات بدلًا من البطاطس المقلية ورقائق البطاطس والبسكويت والشوكولاتة. لكن احترس من الكميات.



