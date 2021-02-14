للتحكم فى السكرى.. 6 حيل خارقة لإنقاص الوزن

عندما يتعلق الأمر بمرضى السكر ، يجب أن تكون الأولوية للصحة والتحكم في الوزن، وذلك وفقا لدراسة علمية وطبية حديثة، حيث يمكن ل فقدان الوزن المعتدل بنسبة 5-10 في المائة أن يحسن بشكل كبير وظائف خلايا البنكرياس.

















ومع ذلك، فإن عملية اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة لمرضى السكر ليست مهمة سهلة، حيث يتعين عليهم توخي الحذر بشأن ما يأكلونه والأنشطة البدنية التي يؤدونها.









إليك بعض النصائح لفقدان الوزن لمرضى السكر يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.











1. ممارسة المشي



المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب.











2. ممارسة الرقص



يساعد على حرق الكثير من الدهون ولا يجهد الجسم. الرقص ليس ثقيلًا على الجسم ويمكن بسهولة أن يقوم به مرضى السكري لإنقاص الوزن.











3. تقليل التوتر

يمكن أن يكون الإجهاد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن لدى مرضى السكر وكذلك البالغون الأصحاء.











تشير إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي (بما في ذلك مرض السكري) وأعراض الاكتئاب هم أقل عرضة لفقدان الوزن.









4-تناول العصائر



على الرغم من أن عصائر الفاكهة تعمل على زيادة مستويات السكر في الجسم، إلا أن السكريات الطبيعية من بعض الفواكه مثل البرتقال ليست ضارة بالصحة وقد تساعد في إنقاص الوزن، وتحتوي العصائر الطازجة غير المحلاة والطازجة بنسبة 100 في المائة من الفاكهة الكاملة المجففة على الكثير من الألياف الغذائية والعناصر المغذية الأخرى مثل فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم والألياف التي قد تساعد في إدارة مرض السكري وتساعد في رحلة إنقاص الوزن.











5. ممارسة اليوجا



تشير دراسة إلى أن بعض أنواع اليوجا مثل الهاستا مودرا أو إيماءات اليد يمكن أن تساعد في تعزيز فقدان الوزن وزيادة معدلات التمثيل الغذائي وإدارة مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكري.









6. نظام غذائى نباتى



قد يساعد النظام الغذائي النباتي مرضى السكر في تحقيق هدف إنقاص الوزن.