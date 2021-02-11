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مرأة

طبيب يكشف علاج الشريان السباتي ونزيف المخ المسبب للموت

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:30 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن علاج الشريان السباتي يعتمد بشكل مباشر على مدى تضييق الشريان السباتي وما هي شدة تصلب الشرايين أيضا، أو مدى الإصابة بالتمدد فيه إلى جانب الحالة العامة للمريض الصحية فالمرضي الذين يعانون من السكرى وارتفاع ضغط الدم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الشريان السباتي.

وأكد الدكتور وليد الدالى، أنه يجب على المرضى من البداية التوقف عن التدخين واتباع أسلوب حياة صحي وتناول الأطعمة منخفضة الكوليسترول أو تناول الأدوية  التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

وأضاف الدكتور وليد، أن الأعراض تختلف مع مدى ظهورها بحالة الإصابة في الشريان ففي المرحلة الأولى من الإصابة بتصلب الشريان السباتي قد لا يعاني المريض من أي أعراض وفي بعض الأحيان يكون الإصابة بالسكتة الدماغية مباشرة فهو العرض الوحيد الذي يظهر لانسداد الشريان.

وأوضح الدكتور وليد الدالى، أنه في بعض الأحيان قد يشعر المريض بالخدر أو الضعف الشديد الذي قد يستمر لفترة في الجسم وخاصة في منطقة الساقين والذراعين وقد يفقد الشخص السيطرة على أطرافه أو القدرة على الحديث المفصل وقد تختفي هذه الأعراض تماما فجأة.

وأشار الدكتور وليد الدالى، إلى أنه في حالات الإصابة بتمدد الشريان السباتي يحدث هذا نتيجة الضغف في جدران الشريان او الضغط عليه نتيجة ارتفاع ضغط الدم تؤدي إلى تمدد الشريان وتعرضه لخطر الإنفجار وهو ما قد يتسبب في نزيف قاتل داخل المخ.
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