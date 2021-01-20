اكتشف مخاطر إهمال علاج تصلب الشرايين

يعتبر تصلب الشرايين حالة خطيرة حيث تنسد الشرايين بمواد دهنية تسمى اللويحات أو التصلب العصيدي وإذا لم يتم علاجها بشكل سريع تعرض حياة الانسان للخطر.





ووفقا لما ذكره موقع " NHS" تتسبب هذه اللويحات في تصلب الشرايين وتضييقها ، مما يحد من تدفق الدم وإمداد الأكسجين للأعضاء الحيوية ، ويزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم التي يمكن أن تعيق تدفق الدم إلى القلب أو الدماغ.





ولكن يمكن الوقاية من هذه الحالة إلى حد كبير من خلال نمط حياة صحي ، ويمكن أن يساعد العلاج في تقليل مخاطر حدوث مشكلات خطيرة.





المخاطر الصحية لتصلب الشرايين





إذا تركت الوضع ليزداد الأمر سوءًا، من المحتمل أن يؤدي تصلب الشرايين إلى عدد من الحالات الخطيرة المعروفة باسم أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، لن تظهر أي أعراض عادة حتى تتطور الأمراض القلبية الوعائية.





وتشمل أنواع أمراض القلب والأوعية الدموية ما يلي:





أمراض القلب التاجية الشرايين الرئيسية التي تغذي قلبك (الشرايين التاجية) تصبح مسدودة باللويحات

الذبحة الصدرية فترات قصيرة من آلام الصدر الضيقة أو الباهتة أو الشديدة الناجمة عن أمراض القلب التاجية ، والتي قد تسبق النوبة القلبية

النوبات القلبية حيث يتم حظر توريد الدم إلى القلب، مما تسبب فجأة سحق أو عسر الهضم تشبه آلام الصدر التي يمكن أن تشع على المناطق المجاورة، فضلا عن ضيق في التنفس و دوخة





السكتات الدماغية حيث ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ ، مما يتسبب في تدلي الوجه إلى جانب واحد ، وضعف في جانب واحد من الجسم ، وتداخل في الكلام





النوبات الإقفارية العابرة (TIAs) حيث توجد أعراض مؤقتة للسكتة الدماغية



