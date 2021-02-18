تزيد مخاطر السكري.. 5 أطعمة احذري من إعطائها لطفلك

1. العصير

تحظى العصائر بشعبية بين الأطفال من مختلف الأعمار خاصة المعبأ فكوب من العصير يحتوي على 5-6 ملاعق صغيرة من السكر. يتم امتصاص السكر المذاب على الفور في مجرى الدم وهو أمر سيئ لعملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات بفضل فى المقابل الألياف الموجودة في الفاكهة لأن الإفراط فى السكريات المضافة يمكن أن يعرض لخطر الإصابة ب تحظى العصائر بشعبية بين الأطفال من مختلف الأعمار خاصة المعبأ فكوب من العصير يحتوي على 5-6 ملاعق صغيرة من السكر. يتم امتصاص السكر المذاب على الفور في مجرى الدم وهو أمر سيئ لعملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات بفضل فى المقابل الألياف الموجودة في الفاكهة لأن الإفراط فى السكريات المضافة يمكن أن يعرض لخطر الإصابة ب مرض السكري





2. الزبادى

من أجل اختيار الزبادي الصحي، عليك قراءة المكونات أولًا، لا تشتري منتجات الزبادي الأكثر خطورة والتي لا يتم تخزينها في الثلاجة، ولكن على الأرفف المفتوحة.







يحتوي الزبادي مع الفاكهة على الكثير من السكر والدهون والسعرات الحرارية مما يؤدي إلى زيادة الوزن لدى الأطفال ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري





3. الحبوب







الحبوب مثل الكورن فليكس والتي تدعي أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن في الواقع، لا تحتوي هذه الأطعمة على أي عناصر صحية لكن ما تحتويه هو الكثير من السكر تتم إزالة جميع العناصر الصحية من الذرة والقمح والشوفان أثناء الإنتاج ولا يتبقى سوى الكربوهيدرات.



4.العسل

يجب على الأطفال قبل سن الثانية عدم تناول العسل هذا لا يتعلق فقط برد فعل تحسسي محتمل ولكن في بعض الأحيان يحتوي العسل على بكتيريا يمكن أن تؤدي إلى مرض معدي خطير يسمى التسمم الغذائي.



5. العنب



يحتوي العنب على فيتامينات ومعادن يحتاجها الأطفال. ولكن هناك سببا يمنع الأطفال من تناولها: فهي كبيرة الحجم وزلقة ويمكن للطفل أن يختنق بها. يحتوي العنب على فيتامينات ومعادن يحتاجها الأطفال. ولكن هناك سببا يمنع الأطفال من تناولها: فهي كبيرة الحجم وزلقة ويمكن للطفل أن يختنق بها.



أيضًا، يصعب جدًا معالجة العنب على الجهاز الهضمي للطفل . يعتبر الموز بديلًا رائعًا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين.





المراجع







موقع براليت سايد