جامعة الفيوم: 12716 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إنه في إطار متابعة سير الامتحانات، وتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة كان إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم ١٢٧١٦ طالبًا وطالبة لليوم السابع على التوالي السبت الموافق ٦-٣-٢٠٢١.
أشار شديد أنه خلال الفترة الصباحية قام ٧٦٨٦ طالبا وطالبة بتأدية الامتحان، وبلغ عدد الغياب ١٩٥، منهم ٢٥ تقدموا بعذر، و ١٧٠ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود ٦ طلاب قاموا بتأدية امتحانهم داخل لجان خاصة، في حين تم ضبط حالة غش واحدة، ولم يتم تسجيل أي حالة خاصة بفيروس كورونا.
وأضاف رئيس الجامعة أنه خلال الفترة المسائية أدى ٥٠٣٠ طالبًا وطالبة الامتحان، وبلغ عدد الغياب ١٣٤، منهم ٣٧ تقدموا بعذر، و ٩٧ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود طالب واحد قام بتأدية امتحانه داخل لجنة خاصة، ولم يتم تسجيل حالات غش، أو حالات خاصة بفيروس كورونا.
شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب بدء البرنامج التدريبى الذي تنظمه كلية الطب لأطباء الامتياز. بحضور الدكتور حمدي إبراهيم وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور عصام علي حسن مدير وحدة التدريب بالكلية والدكتور محمد صفاء الدين عرفة مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتورة رشا بسيوني مدير وحدة مكافحة العدوى.
أكد الدكتور أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم تُولى اهتمامًا للبرامج التدريبية لكليات القطاع الطبي حيث توفر لأطباء الامتياز التدريب الأساسي النظرى والعملي من خلال أساتذة الكلية لصقل خبرات أطباء المستقبل وإمدادهم بالخبرات الإدارية والطبية والعملية اللازمة لبدء حياتهم العملية.
وأشار الدكتور ياسر حتاتة أن البرنامج التدريبي لأطباء الامتياز يعد من أحدث البرامج التدريبية لأطباء المستقبل الذي يمتد على مدار عام كامل ويشمل ٨ برامج تدريبية أساسية بجانب التدريب العملي بمعامل التدريب المتطورة بالكلية والمستشفيات الجامعية.