جامعة الفيوم: 12716 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إنه في إطار متابعة سير الامتحانات، وتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة كان إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم ١٢٧١٦ طالبًا وطالبة لليوم السابع على التوالي السبت الموافق ٦-٣-٢٠٢١.





أشار شديد أنه خلال الفترة الصباحية قام ٧٦٨٦ طالبا وطالبة بتأدية الامتحان، وبلغ عدد الغياب ١٩٥، منهم ٢٥ تقدموا بعذر، و ١٧٠ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود ٦ طلاب قاموا بتأدية امتحانهم داخل لجان خاصة، في حين تم ضبط حالة غش واحدة، ولم يتم تسجيل أي حالة خاصة بفيروس كورونا.





وأضاف رئيس الجامعة أنه خلال الفترة المسائية أدى ٥٠٣٠ طالبًا وطالبة الامتحان، وبلغ عدد الغياب ١٣٤، منهم ٣٧ تقدموا بعذر، و ٩٧ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود طالب واحد قام بتأدية امتحانه داخل لجنة خاصة، ولم يتم تسجيل حالات غش، أو حالات خاصة بفيروس كورونا.







