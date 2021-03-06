تونس.. متظاهرون يشوهون حديقة ابن خلدون أشهر معالم العاصمة

أعربت بلدية تونس العاصمة عن أسفها لحادثة "التعدي على الملك العام" الذي تعرضت له حديقة ساحة بن خلدون، بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، عشية اليوم السبت، على يد متظاهرين عمدوا إلى تشويه النصب الحامل لتمثال العلامة المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون وكذلك أرضية الحديقة ولوحة للارشاد الإلكتروني حول التمثال، خلال مسيرة التي دعت إليها ونظمتها مجموعة من الأحزاب، حسب ما صرحت به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الكاتبة العامة لبلدية تونس، حفيظة مديمغ بلخير.





وقالت المسؤولة ببلدية تونس بعد تفقدها لمكونات الحديقة والمعلم الثقافي إن المشهد أصبح "مؤلما"، معتبرة أن التعدي "غير مقبول" من قبل المتظاهرين، بعدما أنفقت البلدية حوالي 140 ألف دينار، لإعادة تهيئه الساحة وفتحها من جديد أمام المواطنين منذ يومين، وبما يزيد من جمالية المكان.





وأضافت حفيظة مديمغ أن "التظاهر السلمي حق ولكن دون الإضرار والمساس بالملك العام وملك المجموعة الوطنية"، داعية المسؤولين عن تنظيم المظاهرات والوقفات والتجمعات إلى "ضبط المشاركين فيها، حتى لا يتم المساس بمختلف المعالم وكذلك الملك العام".



