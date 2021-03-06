عايز حق أهلي.. صحفي فقد 11 من أسرته في حادث الكريمات ينفجر باكيًا

انفجر علاء رضوان الصحفي الذي فقد 11 من أسرته في حادث الكريمات، قائلا:" أنا فقدت أهلي كلهم ، ولازم المتسبب في الحادث يتحاسب".





وقال علاء رضوان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب إيجاد حلول جذرية لمشاكل الطرق السريعة وسير سيارات النقل على الطرق ، والناس دي لازم تتحاسب ".





وأضاف علاء رضوان:" أنا عايز حق أمي وخالي وكل أهلي ومش عايز الموضوع يمر مرور الكرام".





ولقى 20 شخصا مصرعهم وأصيب 5 اخرون في تصادم ميكروباص بسيارة أخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة في أطفيح بالجيزة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف بـ 6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى.





انتشر رجال الشرطة بمحيط موقع التصادم وتبين بالمعاينة أنه أثناء سير سيارة نقل تريلا محملة بكمية من الطفلة بالطريق المشار إليه انفجر أحد إطاراتها ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها بنهر الطريق.



