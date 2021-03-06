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سور حديد.. وزارة الري تكشف طريقة التصدي لـ إلقاء القمامة في الترع.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 09:43 م
إلقاء القمامة في
إلقاء القمامة في الترع
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محمد القاضي
قال المهندس شحته إبراهيم، رئيس مصلحة الري، إن ترعة سقارة البحرية إحدى ترع محافظة الجيزة، وتكلف تبطينها 40 مليون جنيه.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "بمجرد تداول صور تراكم القمامة في الترعة تم التوجيه فورا  بنزول المعدات لإزالة المخلفات"، موضحا: "الدولة تنفق استثمارات كثيرة للمحافظة علي المياه".

وأشار  رئيس مصلحة الري،: "من الصعب مراقبة 55 ألف كيلو ترع ومصارف تخترق كل جزء في جمهورية مصر العربية، ومهمتنا إطلاق المياه في الترع والمصارف في الأوقات المحددة".

وأوضح  رئيس مصلحة الري،: "كان هناك اجتماع اليوم مع محافظ الجيزة وكافة رؤساء أحياء محافظة الجيزة للتحذير من تكرار هذا المشهد مرة أخري"، مردفا: "هناك إجراء وقائي وسنقوم بعمل سور حديد للترع التي تمر داخل الكتل السكنية بارتفاع معين تمنع قيام المواطن بإلقاء القمامة في الترع".
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