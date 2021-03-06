سور حديد.. وزارة الري تكشف طريقة التصدي لـ إلقاء القمامة في الترع.. فيديو

قال المهندس شحته إبراهيم، رئيس مصلحة الري، إن ترعة سقارة البحرية إحدى ترع محافظة الجيزة، وتكلف تبطينها 40 مليون جنيه.





وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "بمجرد تداول صور تراكم القمامة في الترعة تم التوجيه فورا بنزول المعدات لإزالة المخلفات"، موضحا: "الدولة تنفق استثمارات كثيرة للمحافظة علي المياه".





وأشار رئيس مصلحة الري، : "من الصعب مراقبة 55 ألف كيلو ترع ومصارف تخترق كل جزء في جمهورية مصر العربية، ومهمتنا إطلاق المياه في الترع والمصارف في الأوقات المحددة".



